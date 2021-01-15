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Крым получил более восьми тысяч доз "Спутника V"
Крым получил более восьми тысяч доз "Спутника V"
Более 8 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Крым, на данный момент привились 602 человека, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:47
2021-01-15T15:47
2021-01-15T15:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Более 8 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Крым, на данный момент привились 602 человека, сообщили в минздраве региона.На 15 января в Крыму вакцинированы от коронавируса 602 человека. 149 из них прошли второй этап и получили завершающую дозу "Спутник V", отметили в ведомстве. Все, кто прошел вакцинацию, находятся под контролем, жалоб на побочные эффекты не зафиксировано, сообщили в ведомстве.Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря 2020 года. На базе медицинских учреждений полуострова открыт 31 прививочный пункт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Более 8 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Крым, на данный момент привились 602 человека, сообщили в минздраве региона.
"По состоянию на 15 января Крым получил 8042 дозы вакцины от коронавируса. До конца февраля ожидается еще 84 тысячи доз", - сообщили в минздраве журналистам.
На 15 января в Крыму вакцинированы от коронавируса 602 человека. 149 из них прошли второй этап и получили завершающую дозу "Спутник V", отметили в ведомстве. Все, кто прошел вакцинацию, находятся под контролем, жалоб на побочные эффекты не зафиксировано, сообщили в ведомстве.
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря 2020 года. На базе медицинских учреждений полуострова открыт 31 прививочный пункт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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