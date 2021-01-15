https://ria.ru/20210115/sputnik-v-1593215500.html

Крым получил более восьми тысяч доз "Спутника V"

Крым получил более восьми тысяч доз "Спутника V"

Более 8 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Крым, на данный момент привились 602 человека, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:47

2021-01-15T15:47

2021-01-15T15:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Более 8 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило в Крым, на данный момент привились 602 человека, сообщили в минздраве региона.На 15 января в Крыму вакцинированы от коронавируса 602 человека. 149 из них прошли второй этап и получили завершающую дозу "Спутник V", отметили в ведомстве. Все, кто прошел вакцинацию, находятся под контролем, жалоб на побочные эффекты не зафиксировано, сообщили в ведомстве.Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Крыму 15 декабря 2020 года. На базе медицинских учреждений полуострова открыт 31 прививочный пункт.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым, общество