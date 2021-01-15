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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/sputnik-1593277358.html
В Москву прибыл самолет для доставки "Спутника V" в Аргентину
В Москву прибыл самолет для доставки "Спутника V" в Аргентину
Самолет компании Aerolineas Argentinas, который привезет в Аргентину новые дозы вакцины "Спутник V", приземлился в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T21:52
2021-01-15T21:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Самолет компании Aerolineas Argentinas, который привезет в Аргентину новые дозы вакцины "Спутник V", приземлился в Москве, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Первые 300 тысяч доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт заберет 300 тысяч доз второго компонента вакцины. Он вернется в Буэнос-Айрес в субботу.Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
аргентина
москва
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60
Борт из Аргентины прилетел в Россию за новой партией вакцины "Спутник V"
Самолет из Аргентины прилетел в Россию за новой партией вакцины "Спутник V". Первые 300 000 доз Sputnik V прибыли в Аргентину в конце декабря. Самолет заберет еще 300 000 доз и вернется в Буэнос-Айрес в субботу
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аргентина, москва, буэнос-айрес (город), в мире

В Москву прибыл самолет для доставки "Спутника V" в Аргентину

21:52 15.01.2021
 
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Самолет компании Aerolineas Argentinas, который привезет в Аргентину новые дозы вакцины "Спутник V", приземлился в Москве, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Да, самолет приземлился в Москве, в 18.23 (мск)", - сообщил собеседник агентства.

вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
Первые 300 тысяч доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт заберет 300 тысяч доз второго компонента вакцины. Он вернется в Буэнос-Айрес в субботу.
Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19АргентинаМоскваБуэнос-Айрес (город)В мире
 
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