https://ria.ru/20210115/sputnik-1593277358.html

В Москву прибыл самолет для доставки "Спутника V" в Аргентину

В Москву прибыл самолет для доставки "Спутника V" в Аргентину

Самолет компании Aerolineas Argentinas, который привезет в Аргентину новые дозы вакцины "Спутник V", приземлился в Москве, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T21:52

2021-01-15T21:52

2021-01-15T21:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

аргентина

москва

буэнос-айрес (город)

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Самолет компании Aerolineas Argentinas, который привезет в Аргентину новые дозы вакцины "Спутник V", приземлился в Москве, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.Первые 300 тысяч доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт заберет 300 тысяч доз второго компонента вакцины. Он вернется в Буэнос-Айрес в субботу.Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

аргентина

москва

буэнос-айрес (город)

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2021

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Борт из Аргентины прилетел в Россию за новой партией вакцины "Спутник V" Самолет из Аргентины прилетел в Россию за новой партией вакцины "Спутник V". Первые 300 000 доз Sputnik V прибыли в Аргентину в конце декабря. Самолет заберет еще 300 000 доз и вернется в Буэнос-Айрес в субботу 2021-01-15T21:52 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аргентина, москва, буэнос-айрес (город), в мире