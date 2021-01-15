https://ria.ru/20210115/sotrudnichestvo-1593120447.html

Премьер Мекленбурга заявила о желании жителей сотрудничать с Россией

Премьер Мекленбурга заявила о желании жителей сотрудничать с Россией

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила в интервью RND, что 80 процентов жителей региона выступают за... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T03:00

2021-01-15T03:00

2021-01-15T03:04

россия

мануэла швезиг

северный поток — 2

мекленбург-передняя померания

ленинградская область

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила в интервью RND, что 80 процентов жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией."У нас на протяжении многих лет существует тесное партнерство с Ленинградской областью. Мы за немецко-российское сотрудничество. Это не значит, что мы не критичны, но критика и диалог неотделимы друг от друга", - отметила Швезиг.Она также раскритиковала тех, кто выступает против строительства газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, для многих в данном случае речь идет не об объективной критике инфраструктурного проекта, а о неприязни в отношении России. "Если бы трубопровод шел не из России, а из Скандинавии, критики было бы гораздо меньше", - предположила Швезиг.Премьер-министр также призвала к снятию американских санкций с европейских компаний. "Я ожидаю, что федеральное правительство прояснит этот момент в своих первых переговорах с новой администрацией США. Независимо от того, считаете ли вы трубопровод правильным или нет, дружественные страны не могут и не должны относиться друг к другу таким образом", - заключила она.

https://ria.ru/20210106/fond-1592158423.html

россия

мекленбург-передняя померания

ленинградская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, ленинградская область, сша, в мире