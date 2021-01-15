https://ria.ru/20210115/sotrudnichestvo-1593120447.html
Премьер Мекленбурга заявила о желании жителей сотрудничать с Россией
Премьер Мекленбурга заявила о желании жителей сотрудничать с Россией
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила в интервью RND, что 80 процентов жителей региона выступают за... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:00
2021-01-15T03:00
2021-01-15T03:04
россия
мануэла швезиг
северный поток — 2
мекленбург-передняя померания
ленинградская область
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила в интервью RND, что 80 процентов жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией."У нас на протяжении многих лет существует тесное партнерство с Ленинградской областью. Мы за немецко-российское сотрудничество. Это не значит, что мы не критичны, но критика и диалог неотделимы друг от друга", - отметила Швезиг.Она также раскритиковала тех, кто выступает против строительства газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, для многих в данном случае речь идет не об объективной критике инфраструктурного проекта, а о неприязни в отношении России. "Если бы трубопровод шел не из России, а из Скандинавии, критики было бы гораздо меньше", - предположила Швезиг.Премьер-министр также призвала к снятию американских санкций с европейских компаний. "Я ожидаю, что федеральное правительство прояснит этот момент в своих первых переговорах с новой администрацией США. Независимо от того, считаете ли вы трубопровод правильным или нет, дружественные страны не могут и не должны относиться друг к другу таким образом", - заключила она.
https://ria.ru/20210106/fond-1592158423.html
россия
мекленбург-передняя померания
ленинградская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_2d593d7ca30e9344bbd72fd739dfb482.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, ленинградская область, сша, в мире