Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/sotrudnichestvo-1593120447.html
Премьер Мекленбурга заявила о желании жителей сотрудничать с Россией
Премьер Мекленбурга заявила о желании жителей сотрудничать с Россией
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила в интервью RND, что 80 процентов жителей региона выступают за... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:00
2021-01-15T03:04
россия
мануэла швезиг
северный поток — 2
мекленбург-передняя померания
ленинградская область
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_520462f1e9c1e6af6db62e295b282f4c.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила в интервью RND, что 80 процентов жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией."У нас на протяжении многих лет существует тесное партнерство с Ленинградской областью. Мы за немецко-российское сотрудничество. Это не значит, что мы не критичны, но критика и диалог неотделимы друг от друга", - отметила Швезиг.Она также раскритиковала тех, кто выступает против строительства газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, для многих в данном случае речь идет не об объективной критике инфраструктурного проекта, а о неприязни в отношении России. "Если бы трубопровод шел не из России, а из Скандинавии, критики было бы гораздо меньше", - предположила Швезиг.Премьер-министр также призвала к снятию американских санкций с европейских компаний. "Я ожидаю, что федеральное правительство прояснит этот момент в своих первых переговорах с новой администрацией США. Независимо от того, считаете ли вы трубопровод правильным или нет, дружественные страны не могут и не должны относиться друг к другу таким образом", - заключила она.
https://ria.ru/20210106/fond-1592158423.html
россия
мекленбург-передняя померания
ленинградская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577455354_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_2d593d7ca30e9344bbd72fd739dfb482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, ленинградская область, сша, в мире

Премьер Мекленбурга заявила о желании жителей сотрудничать с Россией

03:00 15.01.2021 (обновлено: 03:04 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила в интервью RND, что 80 процентов жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией.
"У нас на протяжении многих лет существует тесное партнерство с Ленинградской областью. Мы за немецко-российское сотрудничество. Это не значит, что мы не критичны, но критика и диалог неотделимы друг от друга", - отметила Швезиг.
Она также раскритиковала тех, кто выступает против строительства газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, для многих в данном случае речь идет не об объективной критике инфраструктурного проекта, а о неприязни в отношении России. "Если бы трубопровод шел не из России, а из Скандинавии, критики было бы гораздо меньше", - предположила Швезиг.
Премьер-министр также призвала к снятию американских санкций с европейских компаний. "Я ожидаю, что федеральное правительство прояснит этот момент в своих первых переговорах с новой администрацией США. Независимо от того, считаете ли вы трубопровод правильным или нет, дружественные страны не могут и не должны относиться друг к другу таким образом", - заключила она.
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 19:39
В Германии создадут экологический фонд в поддержку "Северного потока — 2"
 
РоссияМануэла ШвезигСеверный поток — 2Мекленбург-Передняя ПомеранияЛенинградская областьСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42СМИ: правительство Нидерландов уходит в отставку
15:41МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний
15:40В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
15:40ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%
15:38ВОЗ следит за расследованием гибели людей после вакцинации в Норвегии
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Лента новостейМолния