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Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой
Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой
Количество случаев травматизма у собак в зимний период вырастает из-за ранений о находящиеся под слоем снега острые предметы или вывихов и растяжений из-за... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:14
2021-01-15T03:14
россия
владимир голубович
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество случаев травматизма у собак в зимний период вырастает из-за ранений о находящиеся под слоем снега острые предметы или вывихов и растяжений из-за скольжения на льду, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По мнению кинолога, в зимний период лучше избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам, где может скрываться битое стекло, острые металлические банки, ямы, строительная арматура и прутья.Кроме того, собака может получить другие травмы - вывихи и растяжения. Поэтому кинолог просит хозяев в зимний период очень внимательно относиться к безопасности питомца на прогулке.Также кинолог отметил, что нужно помнить и про автомобили, поскольку собака может стать жертвой ДТП, попав под колеса не успевшего затормозить автомобиля. "Поэтому нужно быть особенно внимательным, даже выгуливая собаку во дворе своего дома", - отметил кинолог.Чаще всего, пояснил он, травмы зимой получают молодые собаки крупных пород, а также щенки.Первая помощьКак рассказал Голубев, симптомы вывиха или растяжения будут заметны сразу, поскольку питомец обычно затруднен в передвижениях, не наступает на больную лапу, поджимает ее под себя и не дает прикоснуться к больному месту."Как только вы обнаружили перечисленные симптомы, следует обратиться в ветеринарную клинику за помощью. Только врач может поставить точный диагноз, ни в коем случае не нужно пытаться вправить лапу. Важно ограничить нагрузку на больную конечность, обеспечив собаке покой", - сказал он.В случае если собака поранилась на улице, лапу необходимо промыть перекисью водорода и наложить мазь, которая обладает антибактериальным, противовоспалительным и регенеративным действием. "Если рана большая, наложите повязку. После такой травмы на улицу можно идти только в специальной обуви, чтобы защитить рану от внешней среды", - рассказал Голубев.
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россия, владимир голубович, общество

Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой

03:14 15.01.2021
 
© РИА Новости / Николай Щипко / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Николай Щипко
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество случаев травматизма у собак в зимний период вырастает из-за ранений о находящиеся под слоем снега острые предметы или вывихов и растяжений из-за скольжения на льду, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Зимой у собак наблюдается криогенная анестезия лап, это процесс, когда пониженная температура снижает чувствительность лап у собак. Если, например, в таком состоянии питомец наступит на стекло, он не сразу одернет лапу, продолжив опираться на неё, еще больше травмируя подушечки. Хозяин не сразу поймет, что собака порезалась, поскольку при пониженной температуре сосуды сужены и кровотечение может обнаружиться только дома", - рассказал он.
По мнению кинолога, в зимний период лучше избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам, где может скрываться битое стекло, острые металлические банки, ямы, строительная арматура и прутья.
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Кроме того, собака может получить другие травмы - вывихи и растяжения. Поэтому кинолог просит хозяев в зимний период очень внимательно относиться к безопасности питомца на прогулке.
"Для того чтобы минимизировать риск получить вывих, растяжение связок или суставной сумки, обеспечьте собаке равномерную нагрузку на улице. Дело в том, что интенсивные занятия на "холодных" суставах могут закончиться травмой. Любые резкие движения могут привести к неприятным результатам. Не зря большинство спортсменов, которые занимаются зимними видами спорта, очень интенсивно разминаются перед тренировкой. Не начинайте интенсивные занятия с собакой, пока не разогреете ее", - рекомендует Голубев.
Также кинолог отметил, что нужно помнить и про автомобили, поскольку собака может стать жертвой ДТП, попав под колеса не успевшего затормозить автомобиля. "Поэтому нужно быть особенно внимательным, даже выгуливая собаку во дворе своего дома", - отметил кинолог.
Чаще всего, пояснил он, травмы зимой получают молодые собаки крупных пород, а также щенки.
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Первая помощь

Как рассказал Голубев, симптомы вывиха или растяжения будут заметны сразу, поскольку питомец обычно затруднен в передвижениях, не наступает на больную лапу, поджимает ее под себя и не дает прикоснуться к больному месту.
"Как только вы обнаружили перечисленные симптомы, следует обратиться в ветеринарную клинику за помощью. Только врач может поставить точный диагноз, ни в коем случае не нужно пытаться вправить лапу. Важно ограничить нагрузку на больную конечность, обеспечив собаке покой", - сказал он.
В случае если собака поранилась на улице, лапу необходимо промыть перекисью водорода и наложить мазь, которая обладает антибактериальным, противовоспалительным и регенеративным действием. "Если рана большая, наложите повязку. После такой травмы на улицу можно идти только в специальной обуви, чтобы защитить рану от внешней среды", - рассказал Голубев.
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