https://ria.ru/20210115/sobaki-1593121367.html

Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой

Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой

Количество случаев травматизма у собак в зимний период вырастает из-за ранений о находящиеся под слоем снега острые предметы или вывихов и растяжений из-за... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T03:14

2021-01-15T03:14

2021-01-15T03:14

россия

владимир голубович

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество случаев травматизма у собак в зимний период вырастает из-за ранений о находящиеся под слоем снега острые предметы или вывихов и растяжений из-за скольжения на льду, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По мнению кинолога, в зимний период лучше избегать прогулок по незнакомым заснеженным местам, где может скрываться битое стекло, острые металлические банки, ямы, строительная арматура и прутья.Кроме того, собака может получить другие травмы - вывихи и растяжения. Поэтому кинолог просит хозяев в зимний период очень внимательно относиться к безопасности питомца на прогулке.Также кинолог отметил, что нужно помнить и про автомобили, поскольку собака может стать жертвой ДТП, попав под колеса не успевшего затормозить автомобиля. "Поэтому нужно быть особенно внимательным, даже выгуливая собаку во дворе своего дома", - отметил кинолог.Чаще всего, пояснил он, травмы зимой получают молодые собаки крупных пород, а также щенки.Первая помощьКак рассказал Голубев, симптомы вывиха или растяжения будут заметны сразу, поскольку питомец обычно затруднен в передвижениях, не наступает на больную лапу, поджимает ее под себя и не дает прикоснуться к больному месту."Как только вы обнаружили перечисленные симптомы, следует обратиться в ветеринарную клинику за помощью. Только врач может поставить точный диагноз, ни в коем случае не нужно пытаться вправить лапу. Важно ограничить нагрузку на больную конечность, обеспечив собаке покой", - сказал он.В случае если собака поранилась на улице, лапу необходимо промыть перекисью водорода и наложить мазь, которая обладает антибактериальным, противовоспалительным и регенеративным действием. "Если рана большая, наложите повязку. После такой травмы на улицу можно идти только в специальной обуви, чтобы защитить рану от внешней среды", - рассказал Голубев.

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https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html

https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html

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россия, владимир голубович, общество