https://ria.ru/20210115/snegopad-1593173331.html

Москвичей предупредили о снегопаде в субботу

Москвичей предупредили о снегопаде в субботу

Снегопад накроет Москву в субботу, ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, заносы на дорогах, за сутки может выпасть до 8 сантиметров снега, сообщает... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:36

2021-01-15T12:36

2021-01-15T12:42

погода

москва

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Снегопад накроет Москву в субботу, ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, заносы на дорогах, за сутки может выпасть до 8 сантиметров снега, сообщает портал "Метеоновости".Отмечается, что в связи очередным южным циклоном 16 января погода в столичной области ухудшится, вновь пойдет снег.Уточняется, что преобладающая температура воздуха в дневные часы в Москве составит минус 15 - минус 19 градусов.Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве в четверг.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество