Москвичей предупредили о снегопаде в субботу
"В Москве начало снегопада ожидается около полуночи. Максимальной интенсивности снег достигнет днем в субботу. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 метров в секунду и заносами на дорогах. За сутки 16 января на город может выпасть 4-8 сантиметров снега", - сообщают синоптики.
За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.
За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.
Для полной расчистки города потребуется несколько суток.
Для полной расчистки города потребуется несколько суток.
Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.
Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.
ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.
ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.
Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.
Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.
На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.
На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.
В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.
В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.
Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.
Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.
Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.
Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.
Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.
Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.
Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.
Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.
С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.
С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.
Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.
Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.
Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.
Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.
За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.
Для полной расчистки города потребуется несколько суток.
Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.
ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.
Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.
На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.
В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.
Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.
Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.
Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.
Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.
С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.
Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.
Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.