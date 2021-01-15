https://ria.ru/20210115/sneg-1593156524.html
В Москве в четверг выпало четверть месячной нормы осадков
В Москве в четверг выпало четверть месячной нормы осадков
Четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:17
2021-01-15T11:17
2021-01-15T11:17
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в среднем по Москве выпало около 10 сантиметров снега.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html
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татьяна позднякова, москва, общество