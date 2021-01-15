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В Москве в четверг выпало четверть месячной нормы осадков
В Москве в четверг выпало четверть месячной нормы осадков
Четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:17
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татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в среднем по Москве выпало около 10 сантиметров снега.
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татьяна позднякова, москва, общество

В Москве в четверг выпало четверть месячной нормы осадков

11:17 15.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Четверть месячной нормы осадков, или 11 миллиметров, выпало в Москве со снегопадом в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в среднем по Москве выпало около 10 сантиметров снега.
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"На опорной станции ВДНХ за ночь 14 января выпало 10 миллиметров осадков и за вчерашний день - 1 миллиметр. В результате суточная сумма осадков - 11 миллиметров. Месячная норма для ВДНХ - 44 миллиметра, за вчерашний день выпало 25% месячной нормы осадков", - рассказала Позднякова.
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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