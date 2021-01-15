https://ria.ru/20210115/smartfon-1593238563.html
Названы оптимальные характеристики для современного смартфона
Названы оптимальные характеристики для современного смартфона
Популярный бенчмарк Antutu опубликовал статистику по предпочтениям пользователей Android-смартфонов за четвертый квартал 2020 года. На ее основе называются... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:29
2021-01-15T17:29
2021-01-15T17:29
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qualcomm
google android
технологии
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Популярный бенчмарк Antutu опубликовал статистику по предпочтениям пользователей Android-смартфонов за четвертый квартал 2020 года. На ее основе называются оптимальные характеристики для современного смартфона.Так, типичная трубка конца 2020 года имеет экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2300 х 1080 пикселей. Около 59 процентов смартфонов работают на процессоре Qualcomm. Большая часть из них располагают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.В Antutu отдельно подчеркнули, что около 80 процентов устройств, протестированных в бенчмарке в конце 2020 года, работают на Android 10. Новейшая 11-я версия пока редкость — она установлена лишь на 4 процента смартфонов и планшетов.
https://ria.ru/20210111/gadzhety-1590780108.html
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