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Наука
https://ria.ru/20210115/smartfon-1593238563.html
Названы оптимальные характеристики для современного смартфона
Названы оптимальные характеристики для современного смартфона
Популярный бенчмарк Antutu опубликовал статистику по предпочтениям пользователей Android-смартфонов за четвертый квартал 2020 года. На ее основе называются... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:29
2021-01-15T17:29
наука
qualcomm
google android
технологии
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Популярный бенчмарк Antutu опубликовал статистику по предпочтениям пользователей Android-смартфонов за четвертый квартал 2020 года. На ее основе называются оптимальные характеристики для современного смартфона.Так, типичная трубка конца 2020 года имеет экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2300 х 1080 пикселей. Около 59 процентов смартфонов работают на процессоре Qualcomm. Большая часть из них располагают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.В Antutu отдельно подчеркнули, что около 80 процентов устройств, протестированных в бенчмарке в конце 2020 года, работают на Android 10. Новейшая 11-я версия пока редкость — она установлена лишь на 4 процента смартфонов и планшетов.
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qualcomm, google android, технологии

Названы оптимальные характеристики для современного смартфона

17:29 15.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Популярный бенчмарк Antutu опубликовал статистику по предпочтениям пользователей Android-смартфонов за четвертый квартал 2020 года. На ее основе называются оптимальные характеристики для современного смартфона.
Так, типичная трубка конца 2020 года имеет экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2300 х 1080 пикселей. Около 59 процентов смартфонов работают на процессоре Qualcomm. Большая часть из них располагают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Смартфон Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:00Наука
Самые ожидаемые смартфоны и электроника 2021 года. Обзор РИА Новости
В Antutu отдельно подчеркнули, что около 80 процентов устройств, протестированных в бенчмарке в конце 2020 года, работают на Android 10. Новейшая 11-я версия пока редкость — она установлена лишь на 4 процента смартфонов и планшетов.
 
НаукаQualcommGoogle AndroidТехнологии
 
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