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Путин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства
Путин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного Комитета РФ с десятилетием его образования в качестве самостоятельного госоргана, особо отметив... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:29
2021-01-15T00:29
2021-01-15T00:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного Комитета РФ с десятилетием его образования в качестве самостоятельного госоргана, особо отметив их работу по пресечению любых попыток реабилитации нацизма и добросовестное исполнение служебного долга.По его словам, этот высокий независимый статус позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона.Путин подчеркнул, что сегодня без преувеличения каждый следователь ведет ответственную сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан."В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение законов. Знаю, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг, обеспечивают полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит и доверие, уважение людей к правоохранительной и судебной системе в целом", - заявил президент России.
https://ria.ru/20210114/rassledovanie-1592991628.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поздравил сотрудников Следственного Комитета РФ
с десятилетием его образования в качестве самостоятельного госоргана, особо отметив их работу по пресечению любых попыток реабилитации нацизма и добросовестное исполнение служебного долга.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с десятилетием образования Следственного Комитета России как самостоятельного федерального государственного органа, наделенного широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом в обеспечении законности и правопорядка", - сказал Путин в своем поздравлении, которое транслировалось на "России 24".
По его словам, этот высокий независимый статус позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона.
"Особо отмечу и такое направление вашей деятельности, имеющее не только юридическое, но и нравственное измерение, как пресечение любых попыток реабилитации нацизма", - добавил глава государства.
Путин подчеркнул, что сегодня без преувеличения каждый следователь ведет ответственную сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан.
"В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение законов. Знаю, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг, обеспечивают полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит и доверие, уважение людей к правоохранительной и судебной системе в целом", - заявил президент России.