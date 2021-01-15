https://ria.ru/20210115/sk-1593114073.html

Путин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства

Путин поздравил сотрудников СК с юбилеем образования ведомства

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного Комитета РФ с десятилетием его образования в качестве самостоятельного госоргана, особо отметив... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:29

2021-01-15T00:29

2021-01-15T00:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного Комитета РФ с десятилетием его образования в качестве самостоятельного госоргана, особо отметив их работу по пресечению любых попыток реабилитации нацизма и добросовестное исполнение служебного долга.По его словам, этот высокий независимый статус позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона.Путин подчеркнул, что сегодня без преувеличения каждый следователь ведет ответственную сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан."В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение законов. Знаю, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг, обеспечивают полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит и доверие, уважение людей к правоохранительной и судебной системе в целом", - заявил президент России.

https://ria.ru/20210114/rassledovanie-1592991628.html

https://ria.ru/20210114/dalnegorsk-1592973687.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, общество