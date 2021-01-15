https://ria.ru/20210115/shtamm-1593238966.html

Мясников прокомментировал появление "бразильского" штамма коронавируса

Мясников прокомментировал появление "бразильского" штамма коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что появление в Великобритании "бразильского" штамма коронавируса не окажет реального влияния на общую ситуацию. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:29

2021-01-15T17:29

2021-01-15T17:29

александр мясников (врач)

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

великобритания

юар

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_140:217:2855:1744_1920x0_80_0_0_63cc73c4b1ba7fd17e2ed72fe364b261.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что появление в Великобритании "бразильского" штамма коронавируса не окажет реального влияния на общую ситуацию.Ранее британский вирусолог Венди Барклай сообщила о первом заражении одним из двух "бразильских" штаммов коронавируса в стране."Они издеваются? Мутации идут постоянно, реального влияния на процесс они не имеют. Теперь бразильские СМИ будут обсасывать! Как матрешка — доставай себе новостной повод!" — написал он в Instagram.Новый штамм коронавируса обнаружили в декабре в бразильском штате Рио-де-Жанейро. По словам вирусологов, речь шла о мутации уже распространенной в Бразилии разновидности B.1.1.28.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. В начале января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что она распространяется быстрее оригинального штамма: репродуктивное число увеличилось с 1,1 до 1,5. В ВОЗ отметили, что никаких данных о том, что этот штамм опаснее известных ранее, нет. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у одного из россиян, вернувшихся из Великобритании в декабре, обнаружен "британский" штамм коронавируса. Болезнь у него протекала бессимптомно. По словам Поповой, он уже не выделяет вирус. Она добавила, что созданные в России вакцины эффективны против этого штамма.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592709217.html

россия

великобритания

юар

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, великобритания, юар, бразилия, в мире