Мясников прокомментировал появление "бразильского" штамма коронавируса
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что появление в Великобритании "бразильского" штамма коронавируса не окажет реального влияния на общую ситуацию.
Ранее британский вирусолог Венди Барклай сообщила о первом заражении одним из двух "бразильских" штаммов коронавируса в стране.
"Они издеваются? Мутации идут постоянно, реального влияния на процесс они не имеют. Теперь бразильские СМИ будут обсасывать! Как матрешка — доставай себе новостной повод!" — написал он в Instagram.
Новый штамм коронавируса обнаружили в декабре в бразильском штате Рио-де-Жанейро. По словам вирусологов, речь шла о мутации уже распространенной в Бразилии разновидности B.1.1.28.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. В начале января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что она распространяется быстрее оригинального штамма: репродуктивное число увеличилось с 1,1 до 1,5. В ВОЗ отметили, что никаких данных о том, что этот штамм опаснее известных ранее, нет.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у одного из россиян, вернувшихся из Великобритании в декабре, обнаружен "британский" штамм коронавируса. Болезнь у него протекала бессимптомно. По словам Поповой, он уже не выделяет вирус. Она добавила, что созданные в России вакцины эффективны против этого штамма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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