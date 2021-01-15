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Курганские школьники вернутся к очному обучению
Курганские школьники вернутся к очному обучению
Учащиеся с 5 по 8 классы школ в Курганской области с 18 января вернутся после дистанционного обучения к занятиям в очном режиме, сообщил в пятницу региональный... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:01
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Учащиеся с 5 по 8 классы школ в Курганской области с 18 января вернутся после дистанционного обучения к занятиям в очном режиме, сообщил в пятницу региональный оперштаб.Также по решению штаба завершается дистант для студентов колледжей и техникумов, кроме обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в городах Кургане и Шадринске - для них в очном формате проходят только практические занятия. Теорию ребята продолжат изучать заочно, уточняется в сообщении.По данным оперштаба, в Курганской области за последние сутки лабораторно подтверждено 114 новых случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 85 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 13592 случая COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, курган, шадринск, курганская область, общество

Курганские школьники вернутся к очному обучению

10:01 15.01.2021 (обновлено: 11:20 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Учащиеся с 5 по 8 классы школ в Курганской области с 18 января вернутся после дистанционного обучения к занятиям в очном режиме, сообщил в пятницу региональный оперштаб.
"Решения оперативного штаба - с 18 января все школьники с 5 по 8 класс возвращаются за парты после дистанционного обучения. Таким образом, со следующего понедельника все ученики общеобразовательных организаций приступят к очной форме обучения", - говорится в сообщении.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Кравцов: влияние дистанта на качество знаний школьников будет видно позже
Также по решению штаба завершается дистант для студентов колледжей и техникумов, кроме обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в городах Кургане и Шадринске - для них в очном формате проходят только практические занятия. Теорию ребята продолжат изучать заочно, уточняется в сообщении.
По данным оперштаба, в Курганской области за последние сутки лабораторно подтверждено 114 новых случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 85 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 13592 случая COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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