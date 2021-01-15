https://ria.ru/20210115/shkola-1593141671.html

Курганские школьники вернутся к очному обучению

Курганские школьники вернутся к очному обучению

Учащиеся с 5 по 8 классы школ в Курганской области с 18 января вернутся после дистанционного обучения к занятиям в очном режиме, сообщил в пятницу региональный... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:01

2021-01-15T10:01

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Учащиеся с 5 по 8 классы школ в Курганской области с 18 января вернутся после дистанционного обучения к занятиям в очном режиме, сообщил в пятницу региональный оперштаб.Также по решению штаба завершается дистант для студентов колледжей и техникумов, кроме обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в городах Кургане и Шадринске - для них в очном формате проходят только практические занятия. Теорию ребята продолжат изучать заочно, уточняется в сообщении.По данным оперштаба, в Курганской области за последние сутки лабораторно подтверждено 114 новых случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 85 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 13592 случая COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://sn.ria.ru/20201229/distant-1591332597.html

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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, курган, шадринск, курганская область, общество