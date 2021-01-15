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https://ria.ru/20210115/selkhozkooperativy-1593201092.html
В Красноярском крае оказали многомиллионную поддержку фермерам
В Красноярском крае оказали многомиллионную поддержку фермерам
С прошлого года минсельхоз Красноярского края серьезно занялся созданием и развитием личных подсобных хозяйств и ферм через сельскохозяйственные кооперативы... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:46
2021-01-15T14:46
хорошие новости
хорошие новости
красноярский край
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. С прошлого года минсельхоз Красноярского края серьезно занялся созданием и развитием личных подсобных хозяйств и ферм через сельскохозяйственные кооперативы. Многие фермеры региона решили не упускать возможность стать участниками программы господдержки на общую сумму в 125 миллионов рублей. О правилах получения денежных средств, а также о том, как относятся к господдержке животноводы региона, выяснила корреспондент РИА Новости.Александр Французов, владелец одного из личных подсобных хозяйств, воспользовался этой финансовой поддержкой и в разы увеличил поголовье скота. Кроме того, он решил и дальше работать над укрупнением своей фермы.Как сказала Ольга Шапова, помощница министра сельского хозяйства региона, развитие сельхозкооперативов – это важная и обязательная задача не только на краевом, но и на федеральном уровне. Чиновница отметила, что поддержка позволяет владельцам личных подсобных хозяйств повысить уровень заработка за счет увеличения количества скота и выгодного сбыта изготавливаемой продукции."В прошлом году у нас в регионе было принято решение о том, что поддержка сельхозкооперации необходима. Сейчас мы видим, что подъем сельскохозяйственной кооперации позитивно влияет на развитие личных подсобных и фермерских хозяйств. За счет их расширения и укрупнения растет и доход жителей, и количество самозанятых сельчан", – рассказала Ольга Шапова.Программа господдержки имеет два направления. Первое позволяет приобрести коров, второе выделяет средства на содержание уже имеющейся живности. Получить помощь от государства достаточно просто. Это может сделать любой владелец личного подсобного хозяйства, который состоит в действующем кооперативе.Для этого фермеру нужно обратится в сельхозкооператив с заявкой на получение средств или желаемого количества голов скота. Кооператив передаст ее в минсельхоз, после чего ведомство выделит деньги на содержание и закупку животных. В течение 15 дней кооператив будет обязан перевести деньги на счет владельца ЛПХ или приобрести буренок (в зависимости от выбранной программы помощи) и передать их во владение животноводам, после чего отчитаться перед министерством о проделанной работе. Далее отношения выстраиваются уже между кооперативом и фермером. Например, заключается договор о том, сколько молока ЛПХ должно продавать в кооператив.Стоит отметить, что кооператив также должен выделить 10% средств на эту поддержку, остальные 90% вносит министерство на безвозмездной основе.По словам чиновницы, такой вид помощи пользуется популярностью, а из-за большого количества желающих ее получить минсельхозу региона уже не раз приходилось увеличивать лимит средств и корректировать условия их получения.К слову, в 2020 году на господдержку было выделено 120 миллионов рублей из краевого бюджета, а количество владельцев личных подсобных хозяйств, фермеров и юридических лиц, охваченных кооперативным движением, выросло с 3,9 тысячи до 5,1 тысячи. В 2021 году министерство запланировано выделение 125 миллионов рублей на эти цели.
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хорошие новости, красноярский край

В Красноярском крае оказали многомиллионную поддержку фермерам

14:46 15.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗона кормления коров на ферме
Зона кормления коров на ферме - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. С прошлого года минсельхоз Красноярского края серьезно занялся созданием и развитием личных подсобных хозяйств и ферм через сельскохозяйственные кооперативы. Многие фермеры региона решили не упускать возможность стать участниками программы господдержки на общую сумму в 125 миллионов рублей. О правилах получения денежных средств, а также о том, как относятся к господдержке животноводы региона, выяснила корреспондент РИА Новости.
Александр Французов, владелец одного из личных подсобных хозяйств, воспользовался этой финансовой поддержкой и в разы увеличил поголовье скота. Кроме того, он решил и дальше работать над укрупнением своей фермы.

"Повысилось благосостояние, потому что стало больше коров, идет прибыль. Появилось стремление и дальше развивать хозяйство. Появилось много планов, которые хочется осуществить. Например, мы сразу же построили зимнюю базу для содержания скота в холодные периоды", – поделился Александр.

Как сказала Ольга Шапова, помощница министра сельского хозяйства региона, развитие сельхозкооперативов – это важная и обязательная задача не только на краевом, но и на федеральном уровне. Чиновница отметила, что поддержка позволяет владельцам личных подсобных хозяйств повысить уровень заработка за счет увеличения количества скота и выгодного сбыта изготавливаемой продукции.
"В прошлом году у нас в регионе было принято решение о том, что поддержка сельхозкооперации необходима. Сейчас мы видим, что подъем сельскохозяйственной кооперации позитивно влияет на развитие личных подсобных и фермерских хозяйств. За счет их расширения и укрупнения растет и доход жителей, и количество самозанятых сельчан", – рассказала Ольга Шапова.
Программа господдержки имеет два направления. Первое позволяет приобрести коров, второе выделяет средства на содержание уже имеющейся живности. Получить помощь от государства достаточно просто. Это может сделать любой владелец личного подсобного хозяйства, который состоит в действующем кооперативе.
Для этого фермеру нужно обратится в сельхозкооператив с заявкой на получение средств или желаемого количества голов скота. Кооператив передаст ее в минсельхоз, после чего ведомство выделит деньги на содержание и закупку животных. В течение 15 дней кооператив будет обязан перевести деньги на счет владельца ЛПХ или приобрести буренок (в зависимости от выбранной программы помощи) и передать их во владение животноводам, после чего отчитаться перед министерством о проделанной работе. Далее отношения выстраиваются уже между кооперативом и фермером. Например, заключается договор о том, сколько молока ЛПХ должно продавать в кооператив.
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Стоит отметить, что кооператив также должен выделить 10% средств на эту поддержку, остальные 90% вносит министерство на безвозмездной основе.
По словам чиновницы, такой вид помощи пользуется популярностью, а из-за большого количества желающих ее получить минсельхозу региона уже не раз приходилось увеличивать лимит средств и корректировать условия их получения.
К слову, в 2020 году на господдержку было выделено 120 миллионов рублей из краевого бюджета, а количество владельцев личных подсобных хозяйств, фермеров и юридических лиц, охваченных кооперативным движением, выросло с 3,9 тысячи до 5,1 тысячи. В 2021 году министерство запланировано выделение 125 миллионов рублей на эти цели.
 
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