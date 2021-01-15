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"РЕСО-Гарантия" подтвердила данные о контракте с Саркози
"РЕСО-Гарантия" подтвердила данные о контракте с Саркози
Российский страховщик "РЕСО-Гарантия" подтвердил контракт с экс-президентом Франции Николя Саркози, вызвавший вопросы у прокуратуры республики, но удивлен... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:33
2021-01-15T18:33
ресо-гарантия
франция
николя саркози
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский страховщик "РЕСО-Гарантия" подтвердил контракт с экс-президентом Франции Николя Саркози, вызвавший вопросы у прокуратуры республики, но удивлен интересом к контракту, которому уже более полутора лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в лоббировании интересов российской компании. По данным агентства, дело связано с консалтинговой деятельностью, которую Саркози якобы осуществлял в России.Саркози, как указывает издание Mediapart, якобы в 2019 году заключил контракт с российской страховой компании "РЕСО-Гарантия", акционером которой является французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, является крупным клиентом юрфирмы Realyze, сооснователем которой был Саркози.
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ресо-гарантия, франция, николя саркози, в мире

"РЕСО-Гарантия" подтвердила данные о контракте с Саркози

18:33 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский страховщик "РЕСО-Гарантия" подтвердил контракт с экс-президентом Франции Николя Саркози, вызвавший вопросы у прокуратуры республики, но удивлен интересом к контракту, которому уже более полутора лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы не комментируем условия контракта господина Саркози. Странно, что эта тема заинтересовала кого-то сегодня, поскольку этому контракту уже более полутора лет, то есть это прошлогодняя новость", — заявили в пресс-службе.
Ранее в пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в лоббировании интересов российской компании. По данным агентства, дело связано с консалтинговой деятельностью, которую Саркози якобы осуществлял в России.
Саркози, как указывает издание Mediapart, якобы в 2019 году заключил контракт с российской страховой компании "РЕСО-Гарантия", акционером которой является французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, является крупным клиентом юрфирмы Realyze, сооснователем которой был Саркози.
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 17:27
Саркози назвал его преследование в течение шести лет позором
 
РЕСО-ГарантияФранцияНиколя СаркозиВ мире
 
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