https://ria.ru/20210115/sarkozi-1593252890.html

"РЕСО-Гарантия" подтвердила данные о контракте с Саркози

"РЕСО-Гарантия" подтвердила данные о контракте с Саркози

Российский страховщик "РЕСО-Гарантия" подтвердил контракт с экс-президентом Франции Николя Саркози, вызвавший вопросы у прокуратуры республики, но удивлен... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:33

2021-01-15T18:33

2021-01-15T18:33

ресо-гарантия

франция

николя саркози

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский страховщик "РЕСО-Гарантия" подтвердил контракт с экс-президентом Франции Николя Саркози, вызвавший вопросы у прокуратуры республики, но удивлен интересом к контракту, которому уже более полутора лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу агентство Франс Пресс сообщило, что Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в лоббировании интересов российской компании. По данным агентства, дело связано с консалтинговой деятельностью, которую Саркози якобы осуществлял в России.Саркози, как указывает издание Mediapart, якобы в 2019 году заключил контракт с российской страховой компании "РЕСО-Гарантия", акционером которой является французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, является крупным клиентом юрфирмы Realyze, сооснователем которой был Саркози.

https://ria.ru/20201130/sarkozi-1587009667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ресо-гарантия, франция, николя саркози, в мире