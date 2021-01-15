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Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в лоббировании... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:11
2021-01-15T15:41
ресо-гарантия
франция
николя саркози
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в лоббировании интересов российской компании, сообщает агентство Франс Пресс.По данным агентства, дело связано с консалтинговой деятельностью, которую Саркози якобы осуществлял в России. Он после поражения на выборах в 2012 году вновь стал юристом.Саркози, как указывает издание Mediapart, якобы в 2019 году заключил контракт с российской страховой компании "РЕСО-Гарантия", акционером которой является французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, является крупным клиентом юрфирмы Realyze, сооснователем которой был Саркози.Как пишет издание, контракт на 3 миллиона евро рассчитан на несколько лет. В начале 2020 года Саркози получил 500 тысяч евро на свой счет в банке, как утверждается, из России."Следствие стремится установить, действовал ли бывший глава государства в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - пишет издание.Как отмечается, власти расследуют это дело с лета 2020 года после получения информации от финансовой разведки Tracfin.Ранее агентство сообщало, что процесс по "делу о прослушках" с участием Саркози закончен, решение будет вынесено 1 марта. Прокуратура потребовала приговорить Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения.
https://ria.ru/20201130/sarkozi-1587009667.html
https://ria.ru/20201128/frantsiya-1586595941.html
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РИА Новости
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ресо-гарантия, франция, николя саркози, в мире

Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози

15:11 15.01.2021 (обновлено: 15:41 15.01.2021)
 
© AP Photo / Michel EulerБывший президент Франции Николя Саркози в здании суда
Бывший президент Франции Николя Саркози в здании суда - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении экс-президента страны Николя Саркози по подозрению в лоббировании интересов российской компании, сообщает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, дело связано с консалтинговой деятельностью, которую Саркози якобы осуществлял в России. Он после поражения на выборах в 2012 году вновь стал юристом.
Саркози, как указывает издание Mediapart, якобы в 2019 году заключил контракт с российской страховой компании "РЕСО-Гарантия", акционером которой является французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, является крупным клиентом юрфирмы Realyze, сооснователем которой был Саркози.
Как пишет издание, контракт на 3 миллиона евро рассчитан на несколько лет. В начале 2020 года Саркози получил 500 тысяч евро на свой счет в банке, как утверждается, из России.
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"Следствие стремится установить, действовал ли бывший глава государства в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - пишет издание.
Как отмечается, власти расследуют это дело с лета 2020 года после получения информации от финансовой разведки Tracfin.
Ранее агентство сообщало, что процесс по "делу о прослушках" с участием Саркози закончен, решение будет вынесено 1 марта. Прокуратура потребовала приговорить Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно. Саркози неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения.
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