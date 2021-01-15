https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593257088.html

США ввели санкции против компаний из Ирана, Китая и ОАЭ

США ввели санкции против компаний из Ирана, Китая и ОАЭ

США вводят санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, сообщил в пятницу госдеп. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:56

2021-01-15T18:56

2021-01-15T19:20

китай

оаэ

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_5:61:3865:2232_1920x0_80_0_0_1d39f6fe0ce4972f14ed73b061cb5d81.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США вводят санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, сообщил в пятницу госдеп.Санкции за участие в деятельности, которая оказывает материальное содействие поставкам, продаже и передаче оружия в Иран и из Ирана, вводятся в отношении Организации морской промышленности (MIO), Организации аэрокосмической промышленности (AIO) и Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO).Помимо этого, санкции также вводятся в отношении китайской Jiangyin Mascot Special Steel Co., LTD и эмиратской Accenture Building Materials. Все они подозреваются Вашингтоном в причастности к поставкам иранской стали.Ранее в июне Вашингтон включил в санкционный список за причастность к поставкам вооружения "Судоходные линии Исламской Республики Иран" (IRISL) и предупредил о том, что будет вводить санкции в отношении сотрудничающих с ними иностранных компаний.

https://ria.ru/20210112/vybory-1592795356.html

китай

оаэ

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, оаэ, иран, сша, в мире