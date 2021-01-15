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США ввели санкции против компаний из Ирана, Китая и ОАЭ
США ввели санкции против компаний из Ирана, Китая и ОАЭ
США вводят санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, сообщил в пятницу госдеп. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:56
2021-01-15T19:20
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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США вводят санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, сообщил в пятницу госдеп.Санкции за участие в деятельности, которая оказывает материальное содействие поставкам, продаже и передаче оружия в Иран и из Ирана, вводятся в отношении Организации морской промышленности (MIO), Организации аэрокосмической промышленности (AIO) и Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO).Помимо этого, санкции также вводятся в отношении китайской Jiangyin Mascot Special Steel Co., LTD и эмиратской Accenture Building Materials. Все они подозреваются Вашингтоном в причастности к поставкам иранской стали.Ранее в июне Вашингтон включил в санкционный список за причастность к поставкам вооружения "Судоходные линии Исламской Республики Иран" (IRISL) и предупредил о том, что будет вводить санкции в отношении сотрудничающих с ними иностранных компаний.
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китай, оаэ, иран, сша, в мире

США ввели санкции против компаний из Ирана, Китая и ОАЭ

18:56 15.01.2021 (обновлено: 19:20 15.01.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. США вводят санкции против ряда иранских организаций за участие в продажах оружия, сообщил в пятницу госдеп.
Санкции за участие в деятельности, которая оказывает материальное содействие поставкам, продаже и передаче оружия в Иран и из Ирана, вводятся в отношении Организации морской промышленности (MIO), Организации аэрокосмической промышленности (AIO) и Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO).

"Распространение Ираном обычных вооружений представляет угрозу региональной и международной безопасности, как показывает продолжаемая Ираном военная поддержка и подтвержденное участие в поставках оружия, которое усугубляет конфликты в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене и других районах", - говорится в заявлении госдепартамента.

Помимо этого, санкции также вводятся в отношении китайской Jiangyin Mascot Special Steel Co., LTD и эмиратской Accenture Building Materials. Все они подозреваются Вашингтоном в причастности к поставкам иранской стали.
Ранее в июне Вашингтон включил в санкционный список за причастность к поставкам вооружения "Судоходные линии Исламской Республики Иран" (IRISL) и предупредил о том, что будет вводить санкции в отношении сотрудничающих с ними иностранных компаний.
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