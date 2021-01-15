https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593213362.html
США убрали "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка
США убрали "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка
Министерство торговли США исключило российскую корпорацию "ВСМПО-Ависма" из списка конечных военных пользователей, для которых ограничен экспорт технологий. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:45
2021-01-15T15:45
2021-01-15T15:45
санкции
министерство торговли сша
всмпо-ависма
технологии
в мире
экономика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство торговли США исключило российскую корпорацию "ВСМПО-Ависма" из списка конечных военных пользователей, для которых ограничен экспорт технологий.Как следует из опубликованного ведомством документа, из списка убрали Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO, поскольку это название дублирует другое — Korporatsiya VSMPO AVISMA. Отмечается, что компанию планировали включить в список, но не сделали этого, так как комитет по проверке решил, что она не соответствует критериям конечных военных пользователей.В конце декабря американский Минторг обнародовал список российских и китайских компаний, которые считает "конечными военными пользователями". Это значит, что они попадают под правила экспортного контроля: для экспорта или реэкспорта определенных товаров и технологий им требуется лицензия. В списке значится 41 российская организация, в том числе Министерство обороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", КЦ "Прогресс", предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома".ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает поставщиком, например, для американского Boeing.Как отмечали в "ВСМПО-Ависма", американские санкции никак не повлияют на производственный процесс, потому что компания использует только российские технологии, преимущественно собственные разработки.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590360825.html
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санкции, министерство торговли сша, всмпо-ависма, технологии, в мире, экономика
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство торговли США
исключило российскую корпорацию "ВСМПО-Ависма
" из списка конечных военных пользователей, для которых ограничен экспорт технологий.
Как следует из опубликованного ведомством документа, из списка убрали Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO, поскольку это название дублирует другое — Korporatsiya VSMPO AVISMA. Отмечается, что компанию планировали включить в список, но не сделали этого, так как комитет по проверке решил, что она не соответствует критериям конечных военных пользователей.
В конце декабря американский Минторг обнародовал список российских и китайских компаний, которые считает "конечными военными пользователями". Это значит, что они попадают под правила экспортного контроля: для экспорта или реэкспорта определенных товаров и технологий им требуется лицензия. В списке значится 41 российская организация, в том числе Министерство обороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд "Россия", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", КЦ "Прогресс", предприятия ядерного оружейного комплекса "Росатома
".
ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает поставщиком, например, для американского Boeing.
Как отмечали в "ВСМПО-Ависма", американские санкции никак не повлияют на производственный процесс, потому что компания использует только российские технологии, преимущественно собственные разработки.