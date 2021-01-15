https://ria.ru/20210115/samara-1593197675.html

В Самарской области один человек погиб в ДТП

В Самарской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:28

2021-01-15T14:28

2021-01-15T15:23

россия

гумвд

самарская область

происшествия

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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в Ставропольском районе, столкнулись грузовик и маршрутка, в которой находились девять человек.Позднее, пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что число пострадавших выросло до семи.В пресс-службе ГУМВД по региону уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "МАЗ" с полуприцепом допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.

https://ria.ru/20210115/dtp-1593126051.html

https://ria.ru/20210114/dtp-1593103382.html

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, самарская область, происшествия