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В Самарской области один человек погиб в ДТП
В Самарской области один человек погиб в ДТП
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:28
2021-01-15T15:23
россия
гумвд
самарская область
происшествия
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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в Ставропольском районе, столкнулись грузовик и маршрутка, в которой находились девять человек.Позднее, пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что число пострадавших выросло до семи.В пресс-службе ГУМВД по региону уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "МАЗ" с полуприцепом допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.
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россия, гумвд, самарская область, происшествия

В Самарской области один человек погиб в ДТП

14:28 15.01.2021 (обновлено: 15:23 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 15 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в Ставропольском районе, столкнулись грузовик и маршрутка, в которой находились девять человек.
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"Пострадали четверо, в том числе один ребенок. Погибла одна пассажирка", - сказала собеседница агентства.

Позднее, пресс-служба ГУМЧС по региону сообщила, что число пострадавших выросло до семи.

"В результате ДТП погиб один человек (женщина, личные данные устанавливаются), пострадали семь человек, из них один ребенок (личные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе ГУМВД по региону уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "МАЗ" с полуприцепом допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.
 
РоссияГУМВДСамарская областьПроисшествия
 
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