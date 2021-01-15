https://ria.ru/20210115/rys-1593094816.html
В США спасли застрявшую в скворечнике рысь
В США спасли застрявшую в скворечнике рысь
Во Флориде зоозащитникам пришлось извлекать из скворечника застрявшую рысь, сообщает UPI. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:27
2021-01-15T02:27
2021-01-15T02:27
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Во Флориде зоозащитникам пришлось извлекать из скворечника застрявшую рысь, сообщает UPI.В Центр реабилитации диких животных позвонил житель города Форт-Майерс, рассказавший, что на его участке из скворечника торчит задняя часть тела рыси. Хищница гналась за белкой, и вслед за ней влезла в домик для птиц. Выбраться из него у нее не получилось.Приехавшие ветеринары сделали неудачливой охотнице успокоительный укол, чтобы разобрать скворечник и освободить и белку, и ее. Первую отпустили сразу, а вторую — после осмотра.
https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html
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