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В США спасли застрявшую в скворечнике рысь
В США спасли застрявшую в скворечнике рысь
Во Флориде зоозащитникам пришлось извлекать из скворечника застрявшую рысь, сообщает UPI. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:27
2021-01-15T02:27
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флорида
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Во Флориде зоозащитникам пришлось извлекать из скворечника застрявшую рысь, сообщает UPI.В Центр реабилитации диких животных позвонил житель города Форт-Майерс, рассказавший, что на его участке из скворечника торчит задняя часть тела рыси. Хищница гналась за белкой, и вслед за ней влезла в домик для птиц. Выбраться из него у нее не получилось.Приехавшие ветеринары сделали неудачливой охотнице успокоительный укол, чтобы разобрать скворечник и освободить и белку, и ее. Первую отпустили сразу, а вторую — после осмотра.
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дикие животные, животные, туризм, белки, новости - туризм, флорида, сша

В США спасли застрявшую в скворечнике рысь

02:27 15.01.2021
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкДвухлетняя рысь Тоша, снявшаяся в известном фильме Бабаяна "Рысь идет по следу"
Двухлетняя рысь Тоша, снявшаяся в известном фильме Бабаяна Рысь идет по следу - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 15 янв РИА Новости. Во Флориде зоозащитникам пришлось извлекать из скворечника застрявшую рысь, сообщает UPI.
В Центр реабилитации диких животных позвонил житель города Форт-Майерс, рассказавший, что на его участке из скворечника торчит задняя часть тела рыси. Хищница гналась за белкой, и вслед за ней влезла в домик для птиц. Выбраться из него у нее не получилось.
Приехавшие ветеринары сделали неудачливой охотнице успокоительный укол, чтобы разобрать скворечник и освободить и белку, и ее. Первую отпустили сразу, а вторую — после осмотра.
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