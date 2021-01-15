https://ria.ru/20210115/romanov-1593230832.html

Прекративший голодовку бывший схимонах Сергий остается в больнице в СИЗО

Прекративший голодовку бывший схимонах Сергий остается в больнице в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), несмотря на прекращение голодовки, продолжает оставаться в больнице в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказала... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:57

2021-01-15T16:57

2021-01-15T16:57

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

марина литвинович

новости - религия и мировоззрение

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), несмотря на прекращение голодовки, продолжает оставаться в больнице в московском СИЗО "Матросская тишина", рассказала РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.В конце декабря стало известно, что Сергий отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает. В пятницу адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила РИА Новости, что ее подзащитный "уже вкушает воду"."Выглядит он нормально, его поместили в одиночную камеру в больницу "Матросской тишины", врачи постоянно проверяют у него сахар и измеряют давление", - сказала Литвинович.По ее словам, бывший схимонах держал голодовку 18 дней.Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210115/sergiy-1593206520.html

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, марина литвинович, новости - религия и мировоззрение, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф)