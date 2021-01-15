https://ria.ru/20210115/rogozin-1593266863.html

"Роскосмос" назвал фейком сообщения о гибели охранника сестры Рогозина

"Роскосмос" назвал фейком сообщения о гибели охранника сестры Рогозина

"Роскосмос" назвал фейком информацию о якобы смерти охранника на территории загородного участка сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:50

2021-01-15T19:50

2021-01-15T19:50

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

украина

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" назвал фейком информацию о якобы смерти охранника на территории загородного участка сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны.Ранее ряд СМИ сообщил, что в деревне Подушкино, где живет Татьяна Филиппова, было обнаружено тело охранника без внешних признаков насильственной смерти.По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, погибший мужчина оказался гражданином Украины. Он жил в соседнем доме и умер еще 2 января от остановки сердца. Никакого отношения к сестре Рогозина мужчина не имел.

https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскосмос, дмитрий рогозин, украина, происшествия