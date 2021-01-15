https://ria.ru/20210115/rogozin-1593266863.html
"Роскосмос" назвал фейком сообщения о гибели охранника сестры Рогозина
"Роскосмос" назвал фейком сообщения о гибели охранника сестры Рогозина
"Роскосмос" назвал фейком информацию о якобы смерти охранника на территории загородного участка сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:50
2021-01-15T19:50
2021-01-15T19:50
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
украина
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" назвал фейком информацию о якобы смерти охранника на территории загородного участка сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны.Ранее ряд СМИ сообщил, что в деревне Подушкино, где живет Татьяна Филиппова, было обнаружено тело охранника без внешних признаков насильственной смерти.По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, погибший мужчина оказался гражданином Украины. Он жил в соседнем доме и умер еще 2 января от остановки сердца. Никакого отношения к сестре Рогозина мужчина не имел.
https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html
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россия, роскосмос, дмитрий рогозин, украина, происшествия