https://ria.ru/20210115/rak-1593225835.html

Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты

Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты

Ученые из Великобритании доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:40

2021-01-15T16:40

2021-01-15T17:03

рак

здоровье

диета

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1920x0_80_0_0_b3e9d4472ad2c3dd5b0701d154c06027.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ученые из Великобритании доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака. Об этом пишет Daily Mail. Как выяснили исследователи, рост раковых клеток обеспечивает наличие в организме аминокислоты серина, которая участвует в построении почти всех белков и содержится в мясе, рыбе и яйцах. Согласно результатам экспериментов, проведенных на мышах, диета с низким содержанием серина замедляет рост опухоли.Однако в организме у 30 процентов больных, чаще всего при трудноизлечимом раке кишечника и поджелудочной железы, есть мутация, из-за которой раковые клетки самостоятельно влияют на повышенную выработку серина.В опубликованной учеными статье отмечается, что диетическое вмешательство давно обсуждается среди врачей и исследователей. Специалисты надеются, что понимание того, как рацион влияет на рак, поможет не только лечить, но и предотвращать болезнь.

https://ria.ru/20210112/myasnikov-1592692252.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье, диета, общество, в мире