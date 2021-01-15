https://ria.ru/20210115/rak-1593225835.html
Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты
Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты
Ученые из Великобритании доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:40
2021-01-15T16:40
2021-01-15T17:03
рак
здоровье
диета
общество
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ученые из Великобритании доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака. Об этом пишет Daily Mail. Как выяснили исследователи, рост раковых клеток обеспечивает наличие в организме аминокислоты серина, которая участвует в построении почти всех белков и содержится в мясе, рыбе и яйцах. Согласно результатам экспериментов, проведенных на мышах, диета с низким содержанием серина замедляет рост опухоли.Однако в организме у 30 процентов больных, чаще всего при трудноизлечимом раке кишечника и поджелудочной железы, есть мутация, из-за которой раковые клетки самостоятельно влияют на повышенную выработку серина.В опубликованной учеными статье отмечается, что диетическое вмешательство давно обсуждается среди врачей и исследователей. Специалисты надеются, что понимание того, как рацион влияет на рак, поможет не только лечить, но и предотвращать болезнь.
https://ria.ru/20210112/myasnikov-1592692252.html
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рак, здоровье, диета, общество, в мире
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Ученые из Великобритании
доказали важность соблюдения диеты
как вспомогательного лечения от рака
. Об этом пишет Daily Mail
.
Как выяснили исследователи, рост раковых клеток обеспечивает наличие в организме аминокислоты серина, которая участвует в построении почти всех белков и содержится в мясе, рыбе и яйцах. Согласно результатам экспериментов, проведенных на мышах, диета с низким содержанием серина замедляет рост опухоли.
Однако в организме у 30 процентов больных, чаще всего при трудноизлечимом раке кишечника и поджелудочной железы, есть мутация, из-за которой раковые клетки самостоятельно влияют на повышенную выработку серина.
В опубликованной учеными статье отмечается, что диетическое вмешательство давно обсуждается среди врачей и исследователей. Специалисты надеются, что понимание того, как рацион влияет на рак, поможет не только лечить, но и предотвращать болезнь.