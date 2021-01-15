Пушков раскритиковал заявление Госдепа о "притеснениях" СМИ в России
14:53 15.01.2021 (обновлено: 15:18 15.01.2021)
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале резко ответил на слова Андреа Калан, официального представителя Госдепартамента США.
"Лучше бы Госдеп США беспокоился не о российских СМИ, а о блокировках и запретах на свободу слова в собственной стране", — написал он.
По мнению Пушкова, слова Калан звучат лицемерно и неуместно на фоне блокировки в социальных сетях аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников. Сенатор назвал разразившийся в Соединенных Штатах скандал "ограничением свободы слова" и "произволом сетевых монополий"
Ранее в видеообращении, приуроченном ко Дню российской печати, Калан отметила, что Вашингтон обеспокоен "репрессиями против независимых СМИ в России". По ее словам, Москва принимает законы, "расширяющие полномочия правительства по ограничению свободы слова". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление абсурдным.