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Пушков раскритиковал заявление Госдепа о "притеснениях" СМИ в России
Пушков раскритиковал заявление Госдепа о "притеснениях" СМИ в России
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале резко ответил на слова Андреа Калан, официального представителя Госдепартамента США. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:53
2021-01-15T15:18
дональд трамп
алексей пушков
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале резко ответил на слова Андреа Калан, официального представителя Госдепартамента США. По мнению Пушкова, слова Калан звучат лицемерно и неуместно на фоне блокировки в социальных сетях аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников. Сенатор назвал разразившийся в Соединенных Штатах скандал "ограничением свободы слова" и "произволом сетевых монополий" Ранее в видеообращении, приуроченном ко Дню российской печати, Калан отметила, что Вашингтон обеспокоен "репрессиями против независимых СМИ в России". По ее словам, Москва принимает законы, "расширяющие полномочия правительства по ограничению свободы слова". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление абсурдным.
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дональд трамп, алексей пушков, сша, в мире

Пушков раскритиковал заявление Госдепа о "притеснениях" СМИ в России

14:53 15.01.2021 (обновлено: 15:18 15.01.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале резко ответил на слова Андреа Калан, официального представителя Госдепартамента США.
"Лучше бы Госдеп США беспокоился не о российских СМИ, а о блокировках и запретах на свободу слова в собственной стране", — написал он.
По мнению Пушкова, слова Калан звучат лицемерно и неуместно на фоне блокировки в социальных сетях аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников. Сенатор назвал разразившийся в Соединенных Штатах скандал "ограничением свободы слова" и "произволом сетевых монополий"
Ранее в видеообращении, приуроченном ко Дню российской печати, Калан отметила, что Вашингтон обеспокоен "репрессиями против независимых СМИ в России". По ее словам, Москва принимает законы, "расширяющие полномочия правительства по ограничению свободы слова". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление абсурдным.
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