https://ria.ru/20210115/pushkov-1593203412.html

Пушков раскритиковал заявление Госдепа о "притеснениях" СМИ в России

Пушков раскритиковал заявление Госдепа о "притеснениях" СМИ в России

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале резко ответил на слова Андреа Калан, официального представителя Госдепартамента США. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:53

2021-01-15T14:53

2021-01-15T15:18

дональд трамп

алексей пушков

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале резко ответил на слова Андреа Калан, официального представителя Госдепартамента США. По мнению Пушкова, слова Калан звучат лицемерно и неуместно на фоне блокировки в социальных сетях аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников. Сенатор назвал разразившийся в Соединенных Штатах скандал "ограничением свободы слова" и "произволом сетевых монополий" Ранее в видеообращении, приуроченном ко Дню российской печати, Калан отметила, что Вашингтон обеспокоен "репрессиями против независимых СМИ в России". По ее словам, Москва принимает законы, "расширяющие полномочия правительства по ограничению свободы слова". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление абсурдным.

https://ria.ru/20210112/tramp-1592654119.html

сша

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2021

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дональд трамп, алексей пушков, сша, в мире