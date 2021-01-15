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Россия вдвое повысит пошлину на экспорт пшеницы внутри квоты
Россия вдвое повысит пошлину на экспорт пшеницы внутри квоты
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции одобрила повышение ставки вывозной пошлины на пшеницу... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:28
2021-01-15T12:50
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции одобрила повышение ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну), решение было принято на заседании в пятницу.Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.Глава МЭР указал, что рост цен на социально значимые товары стал результатом действия сразу трех факторов: ослабления курса рубля, снижения урожайности ряда культур, повышения стоимости продуктов на мировых рынках."В конце декабря - начале января удалось выйти на снижение цен на сахар и стабилизацию цен на подсолнечное масло. Вместе с тем, видим ряд рисков, ряд угроз: цены на мировых рынках продолжают расти. Больше всего беспокоит сейчас цены экспортных контрактов на зерновые, в частности - на пшеницу", - отметил министр.Так, к десятым числам января за месяц контактные цены выросли на 10%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 30%. Рост цен, продолжил Решетников, связан с ухудшением оценок по запасам и производству зерновых культур, а также с сохранением повышенного спроса на них. "Все это обеспечивает давление на мировые цены, и мы понимаем, что это давление, этот тренд сохранится в первые месяцы 2021 года", - сказал глава Минэкономразвития.Минсельхоз поддержал предложение. "У нас единственная просьба: мы согласовали с рынком, смотрели на контракты, которые есть, чтобы все-таки рынок не сильно пострадал от введения таких мер. То есть, мы поддерживаем идею о повышении пошлины на пшеницу с 1 марта, но просим пошлины на кукурузу и ячмень поставить все-таки с 15 марта, потому что были уже контракты заключены", - сказала Лут."Но, безусловно, при такой динамике, которая есть сейчас, конечно, пошлины на ячмень и кукурузу необходимы, чтобы уравновесить три основные культуры", - подчеркнула она.Подобные сроки поддержал замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. "Если эксперты Минсельхоза после переговоров с участниками рынка считают, что на те культуры, по которым ранее не были внутриквотные пошлины, ячмень и кукуруза, контракты уже заключены на определенных условиях - зачем нам шевелить ещё рынок и приближать введение этих пошлин на 1 марта. Давайте это сделаем с 15 марта", - сказал он."Мы в целом поддерживаем предложенную модель корректировки ставок, которая сейчас обсуждалась", - отметила в свою очередь замглавы Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина.
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экономика

Россия вдвое повысит пошлину на экспорт пшеницы внутри квоты

12:28 15.01.2021 (обновлено: 12:50 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции одобрила повышение ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну), решение было принято на заседании в пятницу.
"Такое решение принимается. Очень прошу коллег из министерства экономики, Оксану Николаевну (Лут, замминистра сельского хозяйства - ред.) оперативно согласовать проект постановления и вместе с проектом протокола уже внести в правительство", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам обсуждения.
Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
Глава МЭР указал, что рост цен на социально значимые товары стал результатом действия сразу трех факторов: ослабления курса рубля, снижения урожайности ряда культур, повышения стоимости продуктов на мировых рынках.
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"В конце декабря - начале января удалось выйти на снижение цен на сахар и стабилизацию цен на подсолнечное масло. Вместе с тем, видим ряд рисков, ряд угроз: цены на мировых рынках продолжают расти. Больше всего беспокоит сейчас цены экспортных контрактов на зерновые, в частности - на пшеницу", - отметил министр.
Так, к десятым числам января за месяц контактные цены выросли на 10%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 30%. Рост цен, продолжил Решетников, связан с ухудшением оценок по запасам и производству зерновых культур, а также с сохранением повышенного спроса на них. "Все это обеспечивает давление на мировые цены, и мы понимаем, что это давление, этот тренд сохранится в первые месяцы 2021 года", - сказал глава Минэкономразвития.
"Что касается предлагаемого срока увеличения ставок экспортных пошлин на пшеницу и распространение ставок вывозных таможенных пошлин в рамках квоты на кукурузу и ячмень в размере 25 евро и 10 евро за тонну, мы бы предложили сделать это не с 15 марта, а с 1 марта, с учётом активно развивающейся ситуации на мировом рынке зерновых. Мы видим, что фьючерсы резко растут на всех биржах, что на европейской, что на Чикагской. Соответственно, с нашей точки зрения, необходимо более оперативно реагировать на такие изменения", - сказал замминистра экономразвития Владимир Ильичев.
Минсельхоз поддержал предложение. "У нас единственная просьба: мы согласовали с рынком, смотрели на контракты, которые есть, чтобы все-таки рынок не сильно пострадал от введения таких мер. То есть, мы поддерживаем идею о повышении пошлины на пшеницу с 1 марта, но просим пошлины на кукурузу и ячмень поставить все-таки с 15 марта, потому что были уже контракты заключены", - сказала Лут.
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"Но, безусловно, при такой динамике, которая есть сейчас, конечно, пошлины на ячмень и кукурузу необходимы, чтобы уравновесить три основные культуры", - подчеркнула она.
"Решение в первую очередь направлено на защиту интересов внутреннего рынка - обеспечить внутренние потребности и предотвратить риски новых скачков цен. Мы все прекрасно понимаем, что зерновые - это основа кормовой базы. При этом сразу подчеркну, что производство и продажи на внутренний рынок зерновых при существующем уровне цен рентабельны. Важно также понимать, что повышение ставок таможенных пошлин не носит фискального характера. Позиция, которая существует в правительстве и была поддержана - полученные средства будут возвращаться в сельское хозяйство через господдержку", - подчеркнул Решетников.
Подобные сроки поддержал замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. "Если эксперты Минсельхоза после переговоров с участниками рынка считают, что на те культуры, по которым ранее не были внутриквотные пошлины, ячмень и кукуруза, контракты уже заключены на определенных условиях - зачем нам шевелить ещё рынок и приближать введение этих пошлин на 1 марта. Давайте это сделаем с 15 марта", - сказал он.
"Мы в целом поддерживаем предложенную модель корректировки ставок, которая сейчас обсуждалась", - отметила в свою очередь замглавы Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина.
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