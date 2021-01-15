https://ria.ru/20210115/protesty-1593233283.html

В Житомире протестующие против роста тарифов на газ захватили облсовет

В Житомире протестующие против роста тарифов на газ захватили облсовет

Несколько сотен жителей украинского Житомира, протестующих против повышения тарифов на газ, взяли штурмом здание областного совета, сообщило издание "Суспільне" РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:04

2021-01-15T17:04

2021-01-15T23:35

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КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Несколько сотен жителей украинского Житомира, протестующих против повышения тарифов на газ, взяли штурмом здание областного совета, сообщило издание "Суспільне" ("Общественное").Митинг начался в 11:00 (12:00 мск) на территории предприятий "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт". В акции протеста, по данным издания, участвуют около 250-300 человек.По дороге к областному совету митингующие также прошли к офису "Житомироблэнерго".Акции протеста против повышения тарифов на газ проходят в разных регионах Украины. По сообщениям СМИ, в Херсонской области на митинг вышли до 500 человек, в Харьковской — около 50, в Черновицкой — 20. Протесты также состоялись в Одессе, Полтаве, в Кировоградской, Закарпатской и других областях.Газ на Украине подорожал с начала года. Также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.После этого в регионах начались протестные акции с требованием снизить тарифы.В среду премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено ввести государственное регулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов до 30%.

https://ria.ru/20201231/ukraina-1591583530.html

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Протесты против роста коммунальных тарифов на киевском Майдане Протесты против роста тарифов продолжаются по всей Украине и сегодня дошли до киевского Майдана 2021-01-15T17:04 true PT0M13S

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денис шмыгаль, житомир, полтава, одесса, украина, в мире