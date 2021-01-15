Полиция опровергла информацию о штурме протестующими облсовета в Житомире
19:13 15.01.2021 (обновлено: 06:15 16.01.2021)
© Фото : Житомирська обласна радаУчастники акции протеста в здании облсовета Житомира, Украина
© Фото : Житомирська обласна рада
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители опровергли информацию о штурме протестующими здания Житомирского областного совета в пятницу.
Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что несколько сотен протестующих против повышения тарифов на газ штурмом ворвались в здание областного совета в Житомире.
"Обращаем ваше внимание, что штурма или захвата каких-либо административных зданий 15 января в Житомире не было. Участники протестной акции зашли в помещение Житомирской обладминистрации и областного совета, при этом был незначительно поврежден турникет. Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку обстоятельств", - говорится в сообщении в Facebook областного управления Нацполиции.
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