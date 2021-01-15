https://ria.ru/20210115/protest-1593259974.html

Полиция опровергла информацию о штурме протестующими облсовета в Житомире

Полиция опровергла информацию о штурме протестующими облсовета в Житомире

Украинские правоохранители опровергли информацию о штурме протестующими здания Житомирского областного совета в пятницу. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-15T19:13

2021-01-15T19:13

2021-01-16T06:15

житомир

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в мире

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КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители опровергли информацию о штурме протестующими здания Житомирского областного совета в пятницу.Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что несколько сотен протестующих против повышения тарифов на газ штурмом ворвались в здание областного совета в Житомире.Акции протеста против повышения тарифов на газ в пятницу снова прошли в разных регионах Украины, в частности в Одессе, Полтаве, а также в Харьковской, Кировоградской, Закарпатской и других областях.

https://ria.ru/20210113/ukraina-1592750862.html

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житомир, украина, в мире