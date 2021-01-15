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Полиция опровергла информацию о штурме протестующими облсовета в Житомире
Полиция опровергла информацию о штурме протестующими облсовета в Житомире
Украинские правоохранители опровергли информацию о штурме протестующими здания Житомирского областного совета в пятницу. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T19:13
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КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители опровергли информацию о штурме протестующими здания Житомирского областного совета в пятницу.Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что несколько сотен протестующих против повышения тарифов на газ штурмом ворвались в здание областного совета в Житомире.Акции протеста против повышения тарифов на газ в пятницу снова прошли в разных регионах Украины, в частности в Одессе, Полтаве, а также в Харьковской, Кировоградской, Закарпатской и других областях.
https://ria.ru/20210113/ukraina-1592750862.html
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житомир, украина, в мире

Полиция опровергла информацию о штурме протестующими облсовета в Житомире

19:13 15.01.2021 (обновлено: 06:15 16.01.2021)
 
© Фото : Житомирська обласна радаУчастники акции протеста в здании облсовета Житомира, Украина
Участники акции протеста в здании облсовета Житомира, Украина - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : Житомирська обласна рада
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КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители опровергли информацию о штурме протестующими здания Житомирского областного совета в пятницу.
Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что несколько сотен протестующих против повышения тарифов на газ штурмом ворвались в здание областного совета в Житомире.

"Обращаем ваше внимание, что штурма или захвата каких-либо административных зданий 15 января в Житомире не было. Участники протестной акции зашли в помещение Житомирской обладминистрации и областного совета, при этом был незначительно поврежден турникет. Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку обстоятельств", - говорится в сообщении в Facebook областного управления Нацполиции.

Акции протеста против повышения тарифов на газ в пятницу снова прошли в разных регионах Украины, в частности в Одессе, Полтаве, а также в Харьковской, Кировоградской, Закарпатской и других областях.
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