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В Саратове прокурора повторно задержали по делу о взятках
В Саратове прокурора повторно задержали по делу о взятках
Следствие повторно задержало прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, ставшего фигурантом уголовных дел о взятках на сумму не менее 33 миллионов... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:56
2021-01-15T08:56
саратовский областной суд
волжский
саратов
кировский район
происшествия
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие повторно задержало прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, ставшего фигурантом уголовных дел о взятках на сумму не менее 33 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Морозов.Ранее сообщалось, что в отношении Пригарова, работавшего с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, 30 декабря возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро. Следствие 13 января сообщило, что в отношении Пригарова возбуждено второе дело о получении взятки не менее 15 миллионов рублей от гендиректора строительной организации.Волжский райсуд Саратова 31 декабря поместил Пригарова под домашний арест до 28 февраля, отказав следствию поместить прокурора в СИЗО. Однако Саратовский областной суд в четверг по апелляции защиты отменил решение о мере пресечения и освободил Пригарова из-под домашнего ареста.По его словам, следствие в пятницу намерено выйти с новым ходатайством в суд об избрании Пригарову меры пресечения.
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саратовский областной суд , волжский, саратов, кировский район, происшествия

В Саратове прокурора повторно задержали по делу о взятках

08:56 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие повторно задержало прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, ставшего фигурантом уголовных дел о взятках на сумму не менее 33 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Морозов.
Ранее сообщалось, что в отношении Пригарова, работавшего с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, 30 декабря возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро. Следствие 13 января сообщило, что в отношении Пригарова возбуждено второе дело о получении взятки не менее 15 миллионов рублей от гендиректора строительной организации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:41
В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
Волжский райсуд Саратова 31 декабря поместил Пригарова под домашний арест до 28 февраля, отказав следствию поместить прокурора в СИЗО. Однако Саратовский областной суд в четверг по апелляции защиты отменил решение о мере пресечения и освободил Пригарова из-под домашнего ареста.
"Повторно задержали ночью под второе дело, которое было три дня назад возбуждено. После заседания (облсуда) повестка была вручена, он посетил стоматологическую клинику, так как экстренно ему надо было, и после этого мы как законопослушные граждане явились в Следственный комитет, и он был задержан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следствие в пятницу намерено выйти с новым ходатайством в суд об избрании Пригарову меры пресечения.
 
Саратовский областной судВолжскийСаратовКировский районПроисшествия
 
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