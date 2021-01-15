https://ria.ru/20210115/prokuror-1593132535.html

В Саратове прокурора повторно задержали по делу о взятках

В Саратове прокурора повторно задержали по делу о взятках

Следствие повторно задержало прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, ставшего фигурантом уголовных дел о взятках на сумму не менее 33 миллионов... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:56

2021-01-15T08:56

2021-01-15T08:56

саратовский областной суд

волжский

саратов

кировский район

происшествия

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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие повторно задержало прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, ставшего фигурантом уголовных дел о взятках на сумму не менее 33 миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Морозов.Ранее сообщалось, что в отношении Пригарова, работавшего с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, 30 декабря возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро. Следствие 13 января сообщило, что в отношении Пригарова возбуждено второе дело о получении взятки не менее 15 миллионов рублей от гендиректора строительной организации.Волжский райсуд Саратова 31 декабря поместил Пригарова под домашний арест до 28 февраля, отказав следствию поместить прокурора в СИЗО. Однако Саратовский областной суд в четверг по апелляции защиты отменил решение о мере пресечения и освободил Пригарова из-под домашнего ареста.По его словам, следствие в пятницу намерено выйти с новым ходатайством в суд об избрании Пригарову меры пресечения.

https://ria.ru/20201230/vzyatka-1591599523.html

волжский

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саратовский областной суд , волжский, саратов, кировский район, происшествия