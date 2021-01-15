https://ria.ru/20210115/proezdnoy-1593223855.html

Дептранс Москвы разъяснил, как и когда продлить проездные школьникам

Дептранс Москвы разъяснил, как и когда продлить проездные школьникам

Проездные школьникам Москвы можно продлить за срок с 9 октября, их восстановят из расчёта календарного месяца, поэтому чтобы средства вернулись в полном объеме, РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:33

2021-01-15T16:33

2021-01-15T16:55

социальный навигатор

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/106754/54/1067545414_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3a0d5cefa2229817e02d92e8d3d1de70.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проездные школьникам Москвы можно продлить за срок с 9 октября, их восстановят из расчёта календарного месяца, поэтому чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обратиться в кассы в начале месяца, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале в пятницу.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вновь возвращаются в школы.Отмечается, что если соцкарта пополнена на 3 месяца в сентябре, то при обращении за продлением 18 января компенсация будет на 1 месяц плюс остаток дней января, а если обратиться 1 февраля, то компенсация будет продлена на 2 месяца - февраль и март. Если карта пополнена на 3 месяца в октябре, то при обращении в январе ее продлят на 2 месяца и остаток дней до конца января, а если 1 февраля, то на 3 месяца - февраль, март, апрель.

https://sn.ria.ru/20210115/minprosvescheniya-1593162072.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сергей собянин, москва, общество