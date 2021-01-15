Дептранс Москвы разъяснил, как и когда продлить проездные школьникам
16:33 15.01.2021 (обновлено: 16:55 15.01.2021)
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проездные школьникам Москвы можно продлить за срок с 9 октября, их восстановят из расчёта календарного месяца, поэтому чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обратиться в кассы в начале месяца, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале в пятницу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вновь возвращаются в школы.
"Льготные проездные билеты, записанные на их соцкарты, можно продлить в кассах метро и киосках Мосгортранса, смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки. Билеты можно продлить за срок с 9 октября, когда ими нельзя было воспользоваться из-за временных ограничений. Их восстановят из расчёта календарного месяца. Поэтому чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обратиться в кассы в начале месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если соцкарта пополнена на 3 месяца в сентябре, то при обращении за продлением 18 января компенсация будет на 1 месяц плюс остаток дней января, а если обратиться 1 февраля, то компенсация будет продлена на 2 месяца - февраль и март. Если карта пополнена на 3 месяца в октябре, то при обращении в январе ее продлят на 2 месяца и остаток дней до конца января, а если 1 февраля, то на 3 месяца - февраль, март, апрель.