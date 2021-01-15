https://ria.ru/20210115/pozhar-1593210496.html

На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме

На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме

Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:24

2021-01-15T15:24

2021-01-15T17:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что в 15.18 пожар удалось ликвидировать. "В ходе тушения были спасены семь человек, одному понадобилась помощь", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

москва

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2021

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Кадры пожара жилого дома на северо-западе Москвы В Москве горит многоэтажка на улице Берзарина. Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы 2021-01-15T15:24 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия