https://ria.ru/20210115/pozhar-1593210496.html
На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:24
2021-01-15T15:24
2021-01-15T17:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что в 15.18 пожар удалось ликвидировать. "В ходе тушения были спасены семь человек, одному понадобилась помощь", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
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Кадры пожара жилого дома на северо-западе Москвы
В Москве горит многоэтажка на улице Берзарина. Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы
2021-01-15T15:24
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия