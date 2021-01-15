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На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:24
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что в 15.18 пожар удалось ликвидировать. "В ходе тушения были спасены семь человек, одному понадобилась помощь", - уточнил собеседник агентства.
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Кадры пожара жилого дома на северо-западе Москвы
В Москве горит многоэтажка на улице Берзарина. Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме

15:24 15.01.2021 (обновлено: 17:37 15.01.2021)
 
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Семь человек удалось спасти при пожаре в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 14.32 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Берзарина, дом 17, корпус 1, на площади 50 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 15.18 пожар удалось ликвидировать. "В ходе тушения были спасены семь человек, одному понадобилась помощь", - уточнил собеседник агентства.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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