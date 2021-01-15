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В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
Женщина погибла во время пожара в жилом доме Белогорска Амурской области, ещё два человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Амурской области. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:35
2021-01-15T05:35
2021-01-15T05:35
амурская область
белогорск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Женщина погибла во время пожара в жилом доме Белогорска Амурской области, ещё два человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Амурской области.Как сообщает ведомство в пятницу, жилой дом загорелся в Белогорске 14 января, на место были направлены два боевых расчета спасателей.Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.Одиннадцатого января в Благовещенске Амурской области при пожаре в трехэтажном жилом доме погибла женщина, двое мужчин с ожогами были госпитализированы, тогда пожарные спасли шесть человек, в том числе одного ребенка.
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амурская область, белогорск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости.
Женщина погибла во время пожара в жилом доме Белогорска Амурской области
, ещё два человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Амурской области.
Как сообщает ведомство в пятницу, жилой дом загорелся в Белогорске 14 января, на место были направлены два боевых расчета спасателей.
"Через 14 минут пожарные ликвидировали открытое горение. При пожаре погибла женщина 1951 года рождения. Звеном газодымозащитной службы были спасены мужчина 1989 года рождения и женщина 1973 года рождения, с ожогами различной степени тяжести они доставлены в ГАУЗ АО "Белогорская больница", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.
Одиннадцатого января в Благовещенске Амурской области при пожаре в трехэтажном жилом доме погибла женщина, двое мужчин с ожогами были госпитализированы, тогда пожарные спасли шесть человек, в том числе одного ребенка.