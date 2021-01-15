https://ria.ru/20210115/pozhar-1593124080.html

В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме

В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме

Женщина погибла во время пожара в жилом доме Белогорска Амурской области, ещё два человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Амурской области. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T05:35

2021-01-15T05:35

2021-01-15T05:35

амурская область

белогорск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Женщина погибла во время пожара в жилом доме Белогорска Амурской области, ещё два человека пострадали, сообщает ГУМЧС по Амурской области.Как сообщает ведомство в пятницу, жилой дом загорелся в Белогорске 14 января, на место были направлены два боевых расчета спасателей.Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.Одиннадцатого января в Благовещенске Амурской области при пожаре в трехэтажном жилом доме погибла женщина, двое мужчин с ожогами были госпитализированы, тогда пожарные спасли шесть человек, в том числе одного ребенка.

https://ria.ru/20210113/pozhar-1592809618.html

амурская область

белогорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, белогорск, происшествия