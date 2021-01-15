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https://ria.ru/20210115/potok-1593182598.html
Эксперт оценил ситуацию со строительством "Северного потока — 2"
Эксперт оценил ситуацию со строительством "Северного потока — 2"
Работы по достройке "Северного потока 2" в водах Дании не начинаются по причине отсутствия у трубоукладчика необходимых сертификатов для работы из-за выхода из... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:18
2021-01-15T13:18
nord stream 2 ag
северный поток — 2
росток
германия
дания
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работы по достройке "Северного потока 2" в водах Дании не начинаются по причине отсутствия у трубоукладчика необходимых сертификатов для работы из-за выхода из проекта компании-сертификатора, прокомментировал РИА Новости ситуацию исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Оператор проекта, Nord Stream 2 AG, согласовал с регулятором Дании укладку участка в водах страны при помощи судна "Фортуна" с 15 января. Однако работы так и не начались: "Фортуна" стоит недалеко от немецкого Ростока, а другое судно "Академик Черский", которое потенциально тоже может работать на проекте - в Калининграде."Дело в том, что изначально "Фортуна" не может быть главным судном на данном участке – трубоукладчик приспособлен для работ на мелководье (до 30 м), потому и работал в водах Германии. На датском участке глубина больше 30 метров и на нем в качестве основного судна-трубоукладчика должен работать "Академик Черский", а "Фортуна" может выступать только как вспомогательное судно", - сказал Тузов.Но из-за выхода осенью 2020 года из проекта норвежской компании-сертификатора DNV GL, "Академик Черский" не получил необходимых разрешений на работы в датских водах, без которых начинать строительство нельзя по европейским правилам, отметил эксперт."Поэтому можно сказать однозначно только одно – технических проблем, необходимой модификации и так далее российские суда не требуют. Возможные задержки с прибытием судов на место могут быть связаны только с отсутствием сертификатов на работы", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20210115/truboprovod-1593169643.html
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росток
германия
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, росток, германия, дания, экономика

Эксперт оценил ситуацию со строительством "Северного потока — 2"

13:18 15.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работы по достройке "Северного потока 2" в водах Дании не начинаются по причине отсутствия у трубоукладчика необходимых сертификатов для работы из-за выхода из проекта компании-сертификатора, прокомментировал РИА Новости ситуацию исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Оператор проекта, Nord Stream 2 AG, согласовал с регулятором Дании укладку участка в водах страны при помощи судна "Фортуна" с 15 января. Однако работы так и не начались: "Фортуна" стоит недалеко от немецкого Ростока, а другое судно "Академик Черский", которое потенциально тоже может работать на проекте - в Калининграде.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
12:16
Германия продлила разрешение на укладку "Северного потока — 2"
"Дело в том, что изначально "Фортуна" не может быть главным судном на данном участке – трубоукладчик приспособлен для работ на мелководье (до 30 м), потому и работал в водах Германии. На датском участке глубина больше 30 метров и на нем в качестве основного судна-трубоукладчика должен работать "Академик Черский", а "Фортуна" может выступать только как вспомогательное судно", - сказал Тузов.
Но из-за выхода осенью 2020 года из проекта норвежской компании-сертификатора DNV GL, "Академик Черский" не получил необходимых разрешений на работы в датских водах, без которых начинать строительство нельзя по европейским правилам, отметил эксперт.
"Поэтому можно сказать однозначно только одно – технических проблем, необходимой модификации и так далее российские суда не требуют. Возможные задержки с прибытием судов на место могут быть связаны только с отсутствием сертификатов на работы", - заключил аналитик.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:04
Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2РостокГерманияДанияЭкономика
 
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