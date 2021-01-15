https://ria.ru/20210115/potok-1593182598.html

Эксперт оценил ситуацию со строительством "Северного потока — 2"

Эксперт оценил ситуацию со строительством "Северного потока — 2"

Работы по достройке "Северного потока 2" в водах Дании не начинаются по причине отсутствия у трубоукладчика необходимых сертификатов для работы из-за выхода из... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:18

2021-01-15T13:18

2021-01-15T13:18

nord stream 2 ag

северный поток — 2

росток

германия

дания

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работы по достройке "Северного потока 2" в водах Дании не начинаются по причине отсутствия у трубоукладчика необходимых сертификатов для работы из-за выхода из проекта компании-сертификатора, прокомментировал РИА Новости ситуацию исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Оператор проекта, Nord Stream 2 AG, согласовал с регулятором Дании укладку участка в водах страны при помощи судна "Фортуна" с 15 января. Однако работы так и не начались: "Фортуна" стоит недалеко от немецкого Ростока, а другое судно "Академик Черский", которое потенциально тоже может работать на проекте - в Калининграде."Дело в том, что изначально "Фортуна" не может быть главным судном на данном участке – трубоукладчик приспособлен для работ на мелководье (до 30 м), потому и работал в водах Германии. На датском участке глубина больше 30 метров и на нем в качестве основного судна-трубоукладчика должен работать "Академик Черский", а "Фортуна" может выступать только как вспомогательное судно", - сказал Тузов.Но из-за выхода осенью 2020 года из проекта норвежской компании-сертификатора DNV GL, "Академик Черский" не получил необходимых разрешений на работы в датских водах, без которых начинать строительство нельзя по европейским правилам, отметил эксперт."Поэтому можно сказать однозначно только одно – технических проблем, необходимой модификации и так далее российские суда не требуют. Возможные задержки с прибытием судов на место могут быть связаны только с отсутствием сертификатов на работы", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20210115/truboprovod-1593169643.html

https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html

росток

германия

дания

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, росток, германия, дания, экономика