https://ria.ru/20210115/potok-1593133766.html

Строящее "Северный поток — 2" судно остановилось недалеко от Ростока

Строящее "Северный поток — 2" судно остановилось недалеко от Ростока

Трубоукладчик "Фортуна", который в пятницу должен начать строительство недоделанного участка "Северного потока — 2" в водах Дании, остановился вблизи немецкого... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:05

2021-01-15T09:05

2021-01-15T11:05

allseas

uniper

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

газпром

сша

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593099175_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_05636c144d2759e00d2df34062cf1a12.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна", который в пятницу должен начать строительство недоделанного участка "Северного потока — 2" в водах Дании, остановился вблизи немецкого порта Росток. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.В понедельник днем судно вышло из порта Висмар и направилось на восток. Сегодня ночью оно указало новый пункт назначения — Росток и встало на якорь, немного не дойдя до него."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и прибалтийские страны. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го: Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Старт укладки в Дании назначен на сегодня.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.Российские власти, несмотря на это, выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.

https://ria.ru/20210114/grafik-1593037722.html

https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, газпром, сша, украина, экономика