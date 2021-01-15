Строящее "Северный поток — 2" судно остановилось недалеко от Ростока
09:05 15.01.2021 (обновлено: 11:05 15.01.2021)
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Трубоукладчик "Фортуна", который в пятницу должен начать строительство недоделанного участка "Северного потока — 2" в водах Дании, остановился вблизи немецкого порта Росток. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
В понедельник днем судно вышло из порта Висмар и направилось на восток. Сегодня ночью оно указало новый пункт назначения — Росток и встало на якорь, немного не дойдя до него.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и прибалтийские страны. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го: Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Старт укладки в Дании назначен на сегодня.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
Российские власти, несмотря на это, выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"