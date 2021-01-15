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Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:30
2021-01-15T14:30
2021-01-15T14:33
анатолий макаров
элеонора митрофанова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
болгария
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.
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анатолий макаров, элеонора митрофанова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, болгария, в мире