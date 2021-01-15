https://ria.ru/20210115/posol-1593198403.html

Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии

Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:30

2021-01-15T14:30

2021-01-15T14:33

анатолий макаров

элеонора митрофанова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир путин

болгария

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.

https://ria.ru/20201113/rossotrudnichestvo-1584491320.html

болгария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий макаров, элеонора митрофанова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, болгария, в мире