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Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:30
2021-01-15T14:33
анатолий макаров
элеонора митрофанова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
болгария
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.
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анатолий макаров, элеонора митрофанова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, болгария, в мире

Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии

14:30 15.01.2021 (обновлено: 14:33 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Анатолия Макарова.
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Анатолий МакаровЭлеонора МитрофановаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ПутинБолгарияВ мире
 
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