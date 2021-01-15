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Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале
Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале
Россиян в феврале ждет температура в пределах и выше климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:14
2021-01-15T12:28
россия
людмила паршина
погода
поволжье
гидрометцентр
новосибирская область
тюменская область
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиян в феврале ждет температура в пределах и выше климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в северных регионах, например в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, в Коми, Красноярском крае и на Чукотке, не ожидается сильных морозов. Однако на юге Дальнего Востока, Хабаровского края и на Сахалине может быть даже холоднее, чем обычно.На европейской территории страны осадков будет больше нормы. Особенно это может проявиться на Северо-Западе, а также в центральной части страны и Поволжье. Синоптик также предупредила и о том, что много снега может выпасть в Красноярском крае, в Иркутской, Магаданской, Свердловской и Челябинской областях.Кроме того, снежно будет в Амурской области, Хабаровском крае, на Сахалине, в Приморье, Омской области, а также на северо-западе Новосибирской и на юге Тюменской областей.В Москве осадков может быть чуть выше нормы, предупредила Паршина. Температура в столице в среднем будет держаться в районе минус 6,7 градуса. Ночью столбик термометра будет колебаться от минус семи до минус 12, а днем — в районе минус одного — минус шести градусов. При этом ночью температура может опускаться до минус 20 градусов, а днем — до минус 15.Синоптик также напомнила, что февраль — переходный месяц: если в начале среднесуточная температура составляет около минус десяти градусов, то к концу — уже минус пять, чувствуется приближение весны.
https://ria.ru/20210115/pogoda-1593128269.html
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россия, людмила паршина, погода, поволжье, гидрометцентр, новосибирская область, тюменская область, общество

Синоптик рассказала, какая погода ждет россиян в феврале

10:14 15.01.2021 (обновлено: 12:28 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиян в феврале ждет температура в пределах и выше климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в северных регионах, например в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, в Коми, Красноярском крае и на Чукотке, не ожидается сильных морозов. Однако на юге Дальнего Востока, Хабаровского края и на Сахалине может быть даже холоднее, чем обычно.
На европейской территории страны осадков будет больше нормы. Особенно это может проявиться на Северо-Западе, а также в центральной части страны и Поволжье.
Синоптик также предупредила и о том, что много снега может выпасть в Красноярском крае, в Иркутской, Магаданской, Свердловской и Челябинской областях.
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В Москве осадков может быть чуть выше нормы, предупредила Паршина. Температура в столице в среднем будет держаться в районе минус 6,7 градуса. Ночью столбик термометра будет колебаться от минус семи до минус 12, а днем — в районе минус одного — минус шести градусов. При этом ночью температура может опускаться до минус 20 градусов, а днем — до минус 15.
Синоптик также напомнила, что февраль — переходный месяц: если в начале среднесуточная температура составляет около минус десяти градусов, то к концу — уже минус пять, чувствуется приближение весны.
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РоссияЛюдмила ПаршинаПогодаПоволжьеГидрометцентрНовосибирская областьТюменская областьОбщество
 
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