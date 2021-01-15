https://ria.ru/20210115/platon-1593235736.html

Тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля

Тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля

Российские и иностранные грузоперевозчики с 1 февраля 2021 года будут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, таким образом... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:15

2021-01-15T17:15

2021-01-15T17:23

россия

платон (система)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские и иностранные грузоперевозчики с 1 февраля 2021 года будут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, таким образом ежегодная индексация тарифа госсистемы "Платон" составит 14 копеек, говорится в сообщении Росавтодора."В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2021 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,34 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении.Текущий размер платы в рамках госсистемы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года публиковал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года - 2,31 рубля за километр.На сегодняшний день свыше 617 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. "Платон" пополнил Федеральный дорожный фонд на 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.В 2020-2022 годах эти средства Росавтодор направляет на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.эмб срочно

https://ria.ru/20201115/platon-1584679154.html

https://realty.ria.ru/20210114/trassa-1592974799.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, платон (система), федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика