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Тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля
Тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля
Российские и иностранные грузоперевозчики с 1 февраля 2021 года будут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, таким образом... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:15
2021-01-15T17:23
россия
платон (система)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские и иностранные грузоперевозчики с 1 февраля 2021 года будут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, таким образом ежегодная индексация тарифа госсистемы "Платон" составит 14 копеек, говорится в сообщении Росавтодора."В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2021 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,34 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении.Текущий размер платы в рамках госсистемы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года публиковал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года - 2,31 рубля за километр.На сегодняшний день свыше 617 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. "Платон" пополнил Федеральный дорожный фонд на 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.В 2020-2022 годах эти средства Росавтодор направляет на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.эмб срочно
https://ria.ru/20201115/platon-1584679154.html
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россия, платон (система), федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика

Тариф госсистемы "Платон" проиндексируют с 1 февраля

17:15 15.01.2021 (обновлено: 17:23 15.01.2021)
 
© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : Платон
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские и иностранные грузоперевозчики с 1 февраля 2021 года будут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, таким образом ежегодная индексация тарифа госсистемы "Платон" составит 14 копеек, говорится в сообщении Росавтодора.
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2021 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,34 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении.
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Текущий размер платы в рамках госсистемы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года публиковал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года - 2,31 рубля за километр.
На сегодняшний день свыше 617 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. "Платон" пополнил Федеральный дорожный фонд на 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.
В 2020-2022 годах эти средства Росавтодор направляет на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.эмб срочно
Строительство трассы - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 10:28
Участок трассы в обход Симферополя вошел в список проектов с госучастием
 
РоссияПлатон (система)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Экономика
 
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