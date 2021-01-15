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В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки использованных перчаток
В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки использованных перчаток
Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:18
2021-01-15T13:02
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, одна из российских компаний заключила с зарубежной фирмой, название которой не уточняется, контракт на поставку виниловых перчаток. Всего их поступило 9,9 миллиона штук.В прокуратуре считают поставку бывших в употреблении средств индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19 грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.Ведомство провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Расследование прокуратура поставила на контроль.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки использованных перчаток

10:18 15.01.2021 (обновлено: 13:02 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРуки в медицинских перчатках
Руки в медицинских перчатках - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, одна из российских компаний заключила с зарубежной фирмой, название которой не уточняется, контракт на поставку виниловых перчаток. Всего их поступило 9,9 миллиона штук.
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"В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают поставку бывших в употреблении средств индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19 грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.
Ведомство провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Расследование прокуратура поставила на контроль.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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