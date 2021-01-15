https://ria.ru/20210115/perchatki-1593144453.html

В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки использованных перчаток

В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки использованных перчаток

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:18

2021-01-15T10:18

2021-01-15T13:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, одна из российских компаний заключила с зарубежной фирмой, название которой не уточняется, контракт на поставку виниловых перчаток. Всего их поступило 9,9 миллиона штук.В прокуратуре считают поставку бывших в употреблении средств индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19 грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.Ведомство провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Расследование прокуратура поставила на контроль.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593133398.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва