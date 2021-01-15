https://ria.ru/20210115/perchatki-1593144453.html
В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки использованных перчаток
В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки использованных перчаток
Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:18
2021-01-15T10:18
2021-01-15T13:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593168400_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6c78f0586f744bff0bff21ee5704336f.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, одна из российских компаний заключила с зарубежной фирмой, название которой не уточняется, контракт на поставку виниловых перчаток. Всего их поступило 9,9 миллиона штук.В прокуратуре считают поставку бывших в употреблении средств индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19 грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.Ведомство провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Расследование прокуратура поставила на контроль.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593133398.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593168400_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_076cf1706fbf479992ba1c19cf920022.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Прокуратура Москвы
инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия почти из десяти миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, одна из российских компаний заключила с зарубежной фирмой, название которой не уточняется, контракт на поставку виниловых перчаток. Всего их поступило 9,9 миллиона штук.
"В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", — говорится в сообщении.
В прокуратуре считают поставку бывших в употреблении средств индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19 грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.
Ведомство провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Расследование прокуратура поставила на контроль.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.