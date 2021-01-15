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Нарколог рассказал о восстановлении печени после праздников
Нарколог рассказал о восстановлении печени после праздников
Как помочь печени вернуться в нормальное состояние после праздничных перегрузок, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:08
2021-01-15T02:08
алексей казанцев (врач)
новый год
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Как помочь печени вернуться в нормальное состояние после праздничных перегрузок, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.Первое и главное условие для начала реабилитации после новогодних излишеств – отказ от употребления алкоголя. Если это трудно сделать самостоятельно, то нужно обратиться за помощью к врачам-специалистам. Следует также исключить из рациона жирную, острую жареную пищу, то есть все то, что может печень травмировать, советует Алексей Казанцев. Как отметил врач-нарколог, период восстановления будет тем дольше, чем больше и продолжительней были нагрузки на печень. Чтобы помочь этому процессу, можно начать принимать гепатопротекторы и витамины. Понять, насколько серьезно печень пострадала, бывает непросто, ведь болезни этого органа часто протекают без болевых симптомов. Но могут быть другие проявления. Чтобы не пропустить серьезную проблему, нужно обратиться к гепатологу или терапевту и сдать анализы, посоветовал врач. "Может быть подташнивание, у кого-то желтушность склер (белых оболочек глаз, ‒ ред.) может появиться, кожные покровы могут измениться. Чтобы понять, что происходит, лучше всего сдать анализы. Биохимический анализ крови четко покажет, есть ли поражение печени", – сказал Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik.
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алексей казанцев (врач), новый год, здоровье - общество, общество

Нарколог рассказал о восстановлении печени после праздников

02:08 15.01.2021
 
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Как помочь печени вернуться в нормальное состояние после праздничных перегрузок, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.
Первое и главное условие для начала реабилитации после новогодних излишеств – отказ от употребления алкоголя. Если это трудно сделать самостоятельно, то нужно обратиться за помощью к врачам-специалистам. Следует также исключить из рациона жирную, острую жареную пищу, то есть все то, что может печень травмировать, советует Алексей Казанцев.
Как отметил врач-нарколог, период восстановления будет тем дольше, чем больше и продолжительней были нагрузки на печень. Чтобы помочь этому процессу, можно начать принимать гепатопротекторы и витамины.
"Необходим большой комплекс после таких длительных возлияний: витамины группы B, аскорбинка, обязательно необходимо восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Пить больше минералки и есть щелочные продукты. Сроки зависят от длительности возлияний. Если это было на протяжении всех десяти дней, то не меньше 4-5 дней, чуда не ожидайте, за один день никто вас не восстановит и не приведет в норму", – предупредил Алексей Казанцев.
Понять, насколько серьезно печень пострадала, бывает непросто, ведь болезни этого органа часто протекают без болевых симптомов. Но могут быть другие проявления. Чтобы не пропустить серьезную проблему, нужно обратиться к гепатологу или терапевту и сдать анализы, посоветовал врач.
"Может быть подташнивание, у кого-то желтушность склер (белых оболочек глаз, ‒ ред.) может появиться, кожные покровы могут измениться. Чтобы понять, что происходит, лучше всего сдать анализы. Биохимический анализ крови четко покажет, есть ли поражение печени", – сказал Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik.
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