https://ria.ru/20210115/pechen-1593119181.html

Нарколог рассказал о восстановлении печени после праздников

Нарколог рассказал о восстановлении печени после праздников

Как помочь печени вернуться в нормальное состояние после праздничных перегрузок, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T02:08

2021-01-15T02:08

2021-01-15T02:08

алексей казанцев (врач)

новый год

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Как помочь печени вернуться в нормальное состояние после праздничных перегрузок, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.Первое и главное условие для начала реабилитации после новогодних излишеств – отказ от употребления алкоголя. Если это трудно сделать самостоятельно, то нужно обратиться за помощью к врачам-специалистам. Следует также исключить из рациона жирную, острую жареную пищу, то есть все то, что может печень травмировать, советует Алексей Казанцев. Как отметил врач-нарколог, период восстановления будет тем дольше, чем больше и продолжительней были нагрузки на печень. Чтобы помочь этому процессу, можно начать принимать гепатопротекторы и витамины. Понять, насколько серьезно печень пострадала, бывает непросто, ведь болезни этого органа часто протекают без болевых симптомов. Но могут быть другие проявления. Чтобы не пропустить серьезную проблему, нужно обратиться к гепатологу или терапевту и сдать анализы, посоветовал врач. "Может быть подташнивание, у кого-то желтушность склер (белых оболочек глаз, ‒ ред.) может появиться, кожные покровы могут измениться. Чтобы понять, что происходит, лучше всего сдать анализы. Биохимический анализ крови четко покажет, есть ли поражение печени", – сказал Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210104/pitanie-1591932028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей казанцев (врач), новый год, здоровье - общество, общество