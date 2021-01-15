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ВОЗ допустила введение иммунных паспортов
ВОЗ допустила введение иммунных паспортов
Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, заявил... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T20:56
2021-01-15T21:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Он подчеркнул, что чрезвычайный комитет, таким образом, на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, в мире

ВОЗ допустила введение иммунных паспортов

20:56 15.01.2021 (обновлено: 21:34 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 15 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано "на данный момент". Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть. А также потому что никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам", - сказал Райан на брифинге.

Он подчеркнул, что чрезвычайный комитет, таким образом, на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин.

"Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать (ввести подтверждение вакцинации для путешествий – ред.)", - добавил эксперт.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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