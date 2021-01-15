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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/pasport-1593153359.html
Попова заявила, что мир идет к введению иммунных паспортов
Попова заявила, что мир идет к введению иммунных паспортов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что мир идет к введению иммунных паспортов, важно, чтобы не было дискриминации какой-либо из вакцин. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:09
2021-01-15T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что мир идет к введению иммунных паспортов, важно, чтобы не было дискриминации какой-либо из вакцин.Она отметила, что у россиян есть заграничные паспорта для того, чтобы выехать в другие страны. "Это, конечно же может быть, это, наверное, даже должно быть, но вот условия оформления - это сегодня предмет для серьезного-серьезного разговора", - отметила Попова.Отвечая на вопрос о том, ведется ли такая дискуссия на уровне Роспотребнадзора на международном уровне, Попова отметила, что она начинается, к ней надо быть готовыми. ВОЗ дает площадку для таких дискуссий.
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество

Попова заявила, что мир идет к введению иммунных паспортов

11:09 15.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что мир идет к введению иммунных паспортов, важно, чтобы не было дискриминации какой-либо из вакцин.
"Вы знаете, мы вообще ведь начинаем жить в другом мире, где все всё про всех знают. В принципе мы, безусловно, к этому идем. Вопрос формы, вопрос ... совершенной недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин, какого-либо препарата - это предмет сегодняшних обсуждений и дискуссий", - сказала Попова на Гайдаровском форуме, отвечая на вопрос о том, станет ли 2021 год годом введения иммунных паспортов или массовых сертификатов о вакцинах.
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Она отметила, что у россиян есть заграничные паспорта для того, чтобы выехать в другие страны. "Это, конечно же может быть, это, наверное, даже должно быть, но вот условия оформления - это сегодня предмет для серьезного-серьезного разговора", - отметила Попова.
Отвечая на вопрос о том, ведется ли такая дискуссия на уровне Роспотребнадзора на международном уровне, Попова отметила, что она начинается, к ней надо быть готовыми. ВОЗ дает площадку для таких дискуссий.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
 
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