https://ria.ru/20210115/pasport-1593153359.html

Попова заявила, что мир идет к введению иммунных паспортов

Попова заявила, что мир идет к введению иммунных паспортов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что мир идет к введению иммунных паспортов, важно, чтобы не было дискриминации какой-либо из вакцин. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:09

2021-01-15T11:09

2021-01-15T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что мир идет к введению иммунных паспортов, важно, чтобы не было дискриминации какой-либо из вакцин.Она отметила, что у россиян есть заграничные паспорта для того, чтобы выехать в другие страны. "Это, конечно же может быть, это, наверное, даже должно быть, но вот условия оформления - это сегодня предмет для серьезного-серьезного разговора", - отметила Попова.Отвечая на вопрос о том, ведется ли такая дискуссия на уровне Роспотребнадзора на международном уровне, Попова отметила, что она начинается, к ней надо быть готовыми. ВОЗ дает площадку для таких дискуссий.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593147223.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество