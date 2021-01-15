https://ria.ru/20210115/parazity-1593232132.html

Режиссер "Паразитов" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер "Паразитов" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Корейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты", "Окча", "Воспоминания об убийстве") станет председателем международного жюри 78-го кинофестиваля в Венеции, который... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:16

2021-01-15T17:16

2021-01-15T17:26

культура

пон чжун хо

кино и сериалы

новости культуры

netflix

кейт бланшетт

венеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186191_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_7efff95d00c0615ab1f605c82de19c28.jpg

РИМ, 15 янв — РИА Новости. Корейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты", "Окча", "Воспоминания об убийстве") станет председателем международного жюри 78-го кинофестиваля в Венеции, который пройдет с 1 по 11 сентября, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.Кандидатуру Пон Чжун Хо предложил директор кинофестиваля Альберто Барбера. Жюри предыдущего киносмотра возглавляла австралийская актриса Кейт Бланшетт.По словам Барберы, Пон Чжун Хо с энтузиазмом принял предложение возглавить жюри старейшего кинофестиваля в мире."Великий корейский режиссер на сегодня является одним из самых аутентичных и оригинальных голосов в мировом авторском кино. <...> Решение доверить руководство жюри, впервые в его истории, корейскому режиссеру также является подтверждением того, что смотр в Венеции рассчитан на кинематограф со всего мира и что режиссеры из каждой страны знают, что они могут найти в Венеции свой второй дом", — сказал Барбера.Режиссерским дебютом Пон Чжун Хо стала комедия "Лающие собаки никогда не кусают" (Barking Dogs Never Bite, 2000). Всемирную известность он получил после премьеры детектива "Воспоминания об убийстве" (Memories of Murder, 2003), действия которого были основаны на реальной истории о серийных убийствах 1986-1991 годов. Его фильм "Паразиты" (2019), для которого он сам написал сценарий, в феврале 2020 года стал лучшим по версии Американской киноакадемии. Впервые главную премию "Оскар" присудили ленте не на английском языке. "Паразиты" также получили статуэтки за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. Помимо этого, картина была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, "Золотого глобуса".

https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пон чжун хо, кино и сериалы, новости культуры, netflix, кейт бланшетт, венеция