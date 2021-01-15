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https://ria.ru/20210115/parazity-1593232132.html
Режиссер "Паразитов" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер "Паразитов" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Корейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты", "Окча", "Воспоминания об убийстве") станет председателем международного жюри 78-го кинофестиваля в Венеции, который... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:16
2021-01-15T17:26
культура
пон чжун хо
кино и сериалы
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РИМ, 15 янв — РИА Новости. Корейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты", "Окча", "Воспоминания об убийстве") станет председателем международного жюри 78-го кинофестиваля в Венеции, который пройдет с 1 по 11 сентября, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.Кандидатуру Пон Чжун Хо предложил директор кинофестиваля Альберто Барбера. Жюри предыдущего киносмотра возглавляла австралийская актриса Кейт Бланшетт.По словам Барберы, Пон Чжун Хо с энтузиазмом принял предложение возглавить жюри старейшего кинофестиваля в мире."Великий корейский режиссер на сегодня является одним из самых аутентичных и оригинальных голосов в мировом авторском кино. &lt;...&gt; Решение доверить руководство жюри, впервые в его истории, корейскому режиссеру также является подтверждением того, что смотр в Венеции рассчитан на кинематограф со всего мира и что режиссеры из каждой страны знают, что они могут найти в Венеции свой второй дом", — сказал Барбера.Режиссерским дебютом Пон Чжун Хо стала комедия "Лающие собаки никогда не кусают" (Barking Dogs Never Bite, 2000). Всемирную известность он получил после премьеры детектива "Воспоминания об убийстве" (Memories of Murder, 2003), действия которого были основаны на реальной истории о серийных убийствах 1986-1991 годов. Его фильм "Паразиты" (2019), для которого он сам написал сценарий, в феврале 2020 года стал лучшим по версии Американской киноакадемии. Впервые главную премию "Оскар" присудили ленте не на английском языке. "Паразиты" также получили статуэтки за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. Помимо этого, картина была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, "Золотого глобуса".
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РИА Новости
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пон чжун хо, кино и сериалы, новости культуры, netflix, кейт бланшетт, венеция

Режиссер "Паразитов" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

17:16 15.01.2021 (обновлено: 17:26 15.01.2021)
 
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanРежиссер Пон Чжун Хо на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
Режиссер Пон Чжун Хо на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
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РИМ, 15 янв — РИА Новости. Корейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты", "Окча", "Воспоминания об убийстве") станет председателем международного жюри 78-го кинофестиваля в Венеции, который пройдет с 1 по 11 сентября, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.
Кандидатуру Пон Чжун Хо предложил директор кинофестиваля Альберто Барбера. Жюри предыдущего киносмотра возглавляла австралийская актриса Кейт Бланшетт.
"Кинофестиваль в Венеции несет в себе долгую и богатую историю, и для меня честь стать частью ее великолепной кинематографической традиции. Как председатель жюри и особенно как неисправимый синефил, я готов восхищаться всеми фильмами, которые попадут на фестиваль. Я полон настоящей радости и надежды", — сказал корейский режиссер.
По словам Барберы, Пон Чжун Хо с энтузиазмом принял предложение возглавить жюри старейшего кинофестиваля в мире.
"Великий корейский режиссер на сегодня является одним из самых аутентичных и оригинальных голосов в мировом авторском кино. <...> Решение доверить руководство жюри, впервые в его истории, корейскому режиссеру также является подтверждением того, что смотр в Венеции рассчитан на кинематограф со всего мира и что режиссеры из каждой страны знают, что они могут найти в Венеции свой второй дом", — сказал Барбера.
Режиссерским дебютом Пон Чжун Хо стала комедия "Лающие собаки никогда не кусают" (Barking Dogs Never Bite, 2000). Всемирную известность он получил после премьеры детектива "Воспоминания об убийстве" (Memories of Murder, 2003), действия которого были основаны на реальной истории о серийных убийствах 1986-1991 годов.
Его фильм "Паразиты" (2019), для которого он сам написал сценарий, в феврале 2020 года стал лучшим по версии Американской киноакадемии. Впервые главную премию "Оскар" присудили ленте не на английском языке. "Паразиты" также получили статуэтки за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. Помимо этого, картина была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, "Золотого глобуса".
Кадр из фильма Чудо-женщина 1984 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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КультураПон Чжун ХоКино и сериалыНовости культурыNetflixКейт БланшеттВенеция
 
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