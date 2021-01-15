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Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики
Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики
Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:23
2021-01-15T09:49
алексей цыденов
республика бурятия
политика
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КРАСНОЯРСК, 15 янв — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. Указ уже подписан, пока все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.Особого внимания, по словам Цыденова, требуют сферы образования и здравоохранения, а также экологии и лесопользования."В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", — подчеркнул он. В качестве одной из приоритетных задач глава региона назвал создание новых рабочих мест.
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алексей цыденов, республика бурятия, политика

Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики

08:23 15.01.2021 (обновлено: 09:49 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОЯРСК, 15 янв — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики.
Указ уже подписан, пока все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.
"Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", — сказал он на совещании, его слова приводит пресс-служба местного кабмина.
Особого внимания, по словам Цыденова, требуют сферы образования и здравоохранения, а также экологии и лесопользования.
"В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", — подчеркнул он.
В качестве одной из приоритетных задач глава региона назвал создание новых рабочих мест.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 08:36
Мэр Якутска рассказала о своей новой должности после отставки
 
Алексей ЦыденовРеспублика БурятияПолитика
 
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