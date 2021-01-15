https://ria.ru/20210115/otstavka-1593129565.html

Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики

Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:23

2021-01-15T08:23

2021-01-15T09:49

алексей цыденов

республика бурятия

политика

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КРАСНОЯРСК, 15 янв — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. Указ уже подписан, пока все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.Особого внимания, по словам Цыденова, требуют сферы образования и здравоохранения, а также экологии и лесопользования."В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", — подчеркнул он. В качестве одной из приоритетных задач глава региона назвал создание новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592516896.html

республика бурятия

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2021

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алексей цыденов, республика бурятия, политика