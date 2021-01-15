https://ria.ru/20210115/obrushenie-1593134635.html

В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте

В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте

Пять человек погибли и одиннадцать получили ранения при обрушении золотодобывающей шахты на западе Колумбии, сообщает местное издание Proclama Cauca y Valle со... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:11

2021-01-15T09:11

2021-01-15T09:11

колумбия

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пять человек погибли и одиннадцать получили ранения при обрушении золотодобывающей шахты на западе Колумбии, сообщает местное издание Proclama Cauca y Valle со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в районе города Сантандер-де-Киличао, расположенном в департаменте Каука. По словам очевидцев, обрушение произошло в четверг утром.Как сообщается, добыча велась на шахте нелегально. По словам местных властей, эксплуатация шахты ранее была прекращена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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