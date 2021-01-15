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В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте
В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте
Пять человек погибли и одиннадцать получили ранения при обрушении золотодобывающей шахты на западе Колумбии, сообщает местное издание Proclama Cauca y Valle со... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:11
2021-01-15T09:11
2021-01-15T09:11
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пять человек погибли и одиннадцать получили ранения при обрушении золотодобывающей шахты на западе Колумбии, сообщает местное издание Proclama Cauca y Valle со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в районе города Сантандер-де-Киличао, расположенном в департаменте Каука. По словам очевидцев, обрушение произошло в четверг утром.Как сообщается, добыча велась на шахте нелегально. По словам местных властей, эксплуатация шахты ранее была прекращена.
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