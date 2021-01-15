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https://ria.ru/20210115/netherlands-1593248036.html
Стартовал онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов
Стартовал онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов
Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат". РИА Новости, 15.01.2021
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат". Бельгийские и голландские писатели, художники и другие эксперты книжного мира расскажут всем желающим об истории литературы Нидерландов и Фландрии, о "главном" в детских книгах, о работе литературных фондов и роли государства в популяризации локальной литературы.Участники смогут совершить литературные прогулки по Амстердаму, Брюсселю, Антверпену и другим городам и "побывать" дома у лучших современных авторов и иллюстраторов Фландрии и Нидерландов: Шурда Кейпера ("Отель "Большая Л"), Гюса Кейера ("Книга всех вещей"), Анне Провост ("Падение") и других.Фестиваль будет проходить до 15 февраля. Программа мероприятий — на сайте.
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что посмотреть , книги, фландрия, нидерланды, антверпен

Стартовал онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов

20:05 15.01.2021 (обновлено: 22:31 15.01.2021)
 
Фестиваль смелых детских книг
Фестиваль смелых детских книг - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат".
Бельгийские и голландские писатели, художники и другие эксперты книжного мира расскажут всем желающим об истории литературы Нидерландов и Фландрии, о "главном" в детских книгах, о работе литературных фондов и роли государства в популяризации локальной литературы.

"Это не просто разговоры, но и новый взгляд на творчество и общение с детьми, — настоящий глоток свежего воздуха. И, конечно, сами хорошие, очень самобытные книжки, написанные на нидерландском языке", — рассказала РИА Новости главный редактор издательства "Самокат" Ирина Балахонова.

Участники смогут совершить литературные прогулки по Амстердаму, Брюсселю, Антверпену и другим городам и "побывать" дома у лучших современных авторов и иллюстраторов Фландрии и Нидерландов: Шурда Кейпера ("Отель "Большая Л"), Гюса Кейера ("Книга всех вещей"), Анне Провост ("Падение") и других.
Фестиваль будет проходить до 15 февраля. Программа мероприятий — на сайте.
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