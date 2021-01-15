https://ria.ru/20210115/netherlands-1593248036.html

Стартовал онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов

Стартовал онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов

Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат". РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T20:05

2021-01-15T20:05

2021-01-15T22:31

культура

что посмотреть

книги

фландрия

нидерланды

антверпен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593176884_0:1744:2048:2896_1920x0_80_0_0_bf655db50c4e24f294aad719dd9b6327.png

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат". Бельгийские и голландские писатели, художники и другие эксперты книжного мира расскажут всем желающим об истории литературы Нидерландов и Фландрии, о "главном" в детских книгах, о работе литературных фондов и роли государства в популяризации локальной литературы.Участники смогут совершить литературные прогулки по Амстердаму, Брюсселю, Антверпену и другим городам и "побывать" дома у лучших современных авторов и иллюстраторов Фландрии и Нидерландов: Шурда Кейпера ("Отель "Большая Л"), Гюса Кейера ("Книга всех вещей"), Анне Провост ("Падение") и других.Фестиваль будет проходить до 15 февраля. Программа мероприятий — на сайте.

https://ria.ru/20201109/knigi-1583362397.html

фландрия

нидерланды

антверпен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , книги, фландрия, нидерланды, антверпен