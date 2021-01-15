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Стартовал онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов
Стартовал онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов
Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат". РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T20:05
2021-01-15T20:05
2021-01-15T22:31
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат". Бельгийские и голландские писатели, художники и другие эксперты книжного мира расскажут всем желающим об истории литературы Нидерландов и Фландрии, о "главном" в детских книгах, о работе литературных фондов и роли государства в популяризации локальной литературы.Участники смогут совершить литературные прогулки по Амстердаму, Брюсселю, Антверпену и другим городам и "побывать" дома у лучших современных авторов и иллюстраторов Фландрии и Нидерландов: Шурда Кейпера ("Отель "Большая Л"), Гюса Кейера ("Книга всех вещей"), Анне Провост ("Падение") и других.Фестиваль будет проходить до 15 февраля. Программа мероприятий — на сайте.
https://ria.ru/20201109/knigi-1583362397.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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что посмотреть , книги, фландрия, нидерланды, антверпен
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Фестиваль детских книг из Фландрии и Нидерландов стартовал онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Самокат".
Бельгийские и голландские писатели, художники и другие эксперты книжного мира расскажут всем желающим об истории литературы Нидерландов и Фландрии, о "главном" в детских книгах, о работе литературных фондов и роли государства в популяризации локальной литературы.
"Это не просто разговоры, но и новый взгляд на творчество и общение с детьми, — настоящий глоток свежего воздуха. И, конечно, сами хорошие, очень самобытные книжки, написанные на нидерландском языке", — рассказала РИА Новости главный редактор издательства "Самокат" Ирина Балахонова.
Участники смогут совершить литературные прогулки по Амстердаму, Брюсселю, Антверпену и другим городам и "побывать" дома у лучших современных авторов и иллюстраторов Фландрии и Нидерландов: Шурда Кейпера ("Отель "Большая Л"), Гюса Кейера ("Книга всех вещей"), Анне Провост ("Падение") и других.
Фестиваль будет проходить до 15 февраля. Программа мероприятий — на сайте
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