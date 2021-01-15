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https://ria.ru/20210115/neft-1593209534.html
Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали магнитоуправляемые нефтесорбенты из отходов для очистки водоемов, в том числе и... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:21
2021-01-15T21:38
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технологии
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КЕМЕРОВО, 15 янв — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали магнитоуправляемые нефтесорбенты из отходов для очистки водоемов, в том числе и Арктики, сообщила РИА Новости руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии твердого топлива Елена Ушакова.По словам собеседницы агентства, главными преимуществами разработки являются магнитоуправляемость и плавучесть, а после модификации физико-химическими методами и за счет введения добавок она будет обладать повышенной нефтеемкостью и высокой прочностью.Как уточняется на сайте вуза, основу сорбента составляет магнетитовое ядро, которое позволяет притягивать нефтяную пленку в водоемах и управлять ею для эффективной ликвидации разливов. Подчеркивается, что в магнитоуправляемом нефтесорбенте Кузбасского политеха магнетит не распределен по всему сорбенту, а содержится исключительно в ядре. Это его главное отличие от конкурирующих разработок.
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россия, арктика, кемеровская область, технологии

Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти

15:21 15.01.2021 (обновлено: 21:38 15.01.2021)
 
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратураРазлив нефтепродуктов в акватории Находки
Разлив нефтепродуктов в акватории Находки - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 15 янв — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали магнитоуправляемые нефтесорбенты из отходов для очистки водоемов, в том числе и Арктики, сообщила РИА Новости руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии твердого топлива Елена Ушакова.

"Особенность сорбента двойная. Во-первых, из отходов (создано. — Прим. ред.), в том числе это угольные отходы, деревообработки отходы, <…> по факту — отходы, которые распространены не только в России, но и в мире. Второе, они магнитные, то есть мы добавляем специальные вещества, которые магнитятся", — рассказала Ушакова.

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По словам собеседницы агентства, главными преимуществами разработки являются магнитоуправляемость и плавучесть, а после модификации физико-химическими методами и за счет введения добавок она будет обладать повышенной нефтеемкостью и высокой прочностью.

"Также в Арктике можем сделать отверстие во льду, если подо льдом разлив, туда внести сорбент, в другой стороне сделать еще такую же скважинку и вытащить магнит (собравший нефтяную пленку. — Прим. ред.)", — добавила она.

Как уточняется на сайте вуза, основу сорбента составляет магнетитовое ядро, которое позволяет притягивать нефтяную пленку в водоемах и управлять ею для эффективной ликвидации разливов. Подчеркивается, что в магнитоуправляемом нефтесорбенте Кузбасского политеха магнетит не распределен по всему сорбенту, а содержится исключительно в ядре. Это его главное отличие от конкурирующих разработок.
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