Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:21 15.01.2021 (обновлено: 21:38 15.01.2021)
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратураРазлив нефтепродуктов в акватории Находки
© Фото : Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
КЕМЕРОВО, 15 янв — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали магнитоуправляемые нефтесорбенты из отходов для очистки водоемов, в том числе и Арктики, сообщила РИА Новости руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии твердого топлива Елена Ушакова.
"Особенность сорбента двойная. Во-первых, из отходов (создано. — Прим. ред.), в том числе это угольные отходы, деревообработки отходы, <…> по факту — отходы, которые распространены не только в России, но и в мире. Второе, они магнитные, то есть мы добавляем специальные вещества, которые магнитятся", — рассказала Ушакова.
По словам собеседницы агентства, главными преимуществами разработки являются магнитоуправляемость и плавучесть, а после модификации физико-химическими методами и за счет введения добавок она будет обладать повышенной нефтеемкостью и высокой прочностью.
"Также в Арктике можем сделать отверстие во льду, если подо льдом разлив, туда внести сорбент, в другой стороне сделать еще такую же скважинку и вытащить магнит (собравший нефтяную пленку. — Прим. ред.)", — добавила она.
Как уточняется на сайте вуза, основу сорбента составляет магнетитовое ядро, которое позволяет притягивать нефтяную пленку в водоемах и управлять ею для эффективной ликвидации разливов. Подчеркивается, что в магнитоуправляемом нефтесорбенте Кузбасского политеха магнетит не распределен по всему сорбенту, а содержится исключительно в ядре. Это его главное отличие от конкурирующих разработок.
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