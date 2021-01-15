https://ria.ru/20210115/neft-1593209534.html

Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти

Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти

Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали магнитоуправляемые нефтесорбенты из отходов для очистки водоемов, в том числе и... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:21

2021-01-15T15:21

2021-01-15T21:38

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КЕМЕРОВО, 15 янв — РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали магнитоуправляемые нефтесорбенты из отходов для очистки водоемов, в том числе и Арктики, сообщила РИА Новости руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии твердого топлива Елена Ушакова.По словам собеседницы агентства, главными преимуществами разработки являются магнитоуправляемость и плавучесть, а после модификации физико-химическими методами и за счет введения добавок она будет обладать повышенной нефтеемкостью и высокой прочностью.Как уточняется на сайте вуза, основу сорбента составляет магнетитовое ядро, которое позволяет притягивать нефтяную пленку в водоемах и управлять ею для эффективной ликвидации разливов. Подчеркивается, что в магнитоуправляемом нефтесорбенте Кузбасского политеха магнетит не распределен по всему сорбенту, а содержится исключительно в ядре. Это его главное отличие от конкурирующих разработок.

https://ria.ru/20210115/katalizator-1593132769.html

https://ria.ru/20201224/ekran-1590713308.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, кемеровская область, технологии