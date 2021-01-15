https://ria.ru/20210115/nebo-1593149419.html

Эксперт уверен в скором выходе России из Договора по открытому небу

Эксперт уверен в скором выходе России из Договора по открытому небу

Участие России в договоре по открытому небу (ДОН) без присутствия в нем США не имеет практического смысла, в ближайшее время будет официально объявлено о выходе РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:52

2021-01-15T10:52

2021-01-15T10:52

дон

евгений бужинский

дональд трамп

нато

москва

сша

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Участие России в договоре по открытому небу (ДОН) без присутствия в нем США не имеет практического смысла, в ближайшее время будет официально объявлено о выходе РФ из этого соглашения, уверен бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия готова выйти из ДОН после того, как европейские страны отклонили ее предложения об изменении договора. Москва хотела получить гарантии, что информация, полученная европейцами во время полетов над территорией России, не попадет к США.При этом он критически отнесся к самой идее получить какие-то гарантии, что Европа не будет передавать данные Соединенным Штатам. По его словам, информация по всем международным договорам в области безопасности, которых осталось немного, проходит через единый верификационный центр НАТО в Брюсселе.Бужинский подчеркнул, что "американцы верховодят" этим центром, и смогут получать информацию, даже не спрашивая своих союзников по Альянсу.Он подчеркнул при этом, что Россия не инициирует разрушение договора, а просто не может позволить себе в нем остаться на неравноправных условиях, без США.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20201229/dogovor-1591390342.html

https://ria.ru/20201225/dogovor-1590915202.html

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дон, евгений бужинский, дональд трамп, нато, москва, сша