НАТО обвинила Россию в подрыве Договора по открытому небу
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. НАТО возлагает на Россию ответственность за "подрыв Договора по открытому небу", заявил РИА Новости заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет. Россия ранее неоднократно отвергала подобные обвинения.
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
"Мы приняли к сведению заявленное Россией намерение выйти из Договора по открытому небу. Избирательное соблюдение Россией своих обязательств в рамках ДОН на протяжении некоторого времени подрывало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в евроатлантическом регионе", - сказал Казалет.
Представитель альянса также добавил, что союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
Вчера, 15:44Договор по открытому небу