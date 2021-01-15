https://ria.ru/20210115/nato-1593246790.html

НАТО обвинила Россию в подрыве Договора по открытому небу

НАТО обвинила Россию в подрыве Договора по открытому небу

НАТО возлагает на Россию ответственность за "подрыв Договора по открытому небу", заявил РИА Новости заместитель официального представителя Североатлантического... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:02

2021-01-15T18:02

2021-01-15T18:02

россия

договор по открытому небу

дональд трамп

нато

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. НАТО возлагает на Россию ответственность за "подрыв Договора по открытому небу", заявил РИА Новости заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет. Россия ранее неоднократно отвергала подобные обвинения.МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.Представитель альянса также добавил, что союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210115/vinovnye-1593199141.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, дональд трамп, нато, сша, в мире