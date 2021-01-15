https://ria.ru/20210115/murmansk-1593237812.html
Власти Мурманской области открывают Хибины для всех туристов
Власти Мурманской области открывают Хибины для всех туристов
Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:42
2021-01-15T17:42
2021-01-15T17:42
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новости - туризм
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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, сообщил губернатор Андрей Чибис."Эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на смягчение ограничений в Кировске и Апатитах. С 16 января открываем их на въезд", — написал Чибис.В конце прошлого года власти Заполярья приняли решение открыть горнолыжные курорты Хибин только для жителей Мурманской области. Для гостей из других регионов, которые к тому моменту уже забронировали места в гостиницах Кировска и Апатитов, находящихся у подножия гор, ввели требование предъявлять справки об отсутствии коронавируса. Прошлогодние меры были связаны с непростой эпидобстановкой. Сейчас ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составляет около 220-235 человек, ситуация остается стабильной.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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куда можно лететь, где отдохнуть, куда поехать, туристы, отдых, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, хибины (национальный парк), апатит, кировск, мурманская область
МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на смягчение ограничений в Кировске и Апатитах. С 16 января открываем их на въезд", — написал Чибис.
В конце прошлого года власти Заполярья приняли решение открыть горнолыжные курорты Хибин только для жителей Мурманской области. Для гостей из других регионов, которые к тому моменту уже забронировали места в гостиницах Кировска и Апатитов, находящихся у подножия гор, ввели требование предъявлять справки об отсутствии коронавируса.
Прошлогодние меры были связаны с непростой эпидобстановкой. Сейчас ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составляет около 220-235 человек, ситуация остается стабильной.