https://ria.ru/20210115/murmansk-1593237812.html

Власти Мурманской области открывают Хибины для всех туристов

Власти Мурманской области открывают Хибины для всех туристов

Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:42

2021-01-15T17:42

2021-01-15T17:42

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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, сообщил губернатор Андрей Чибис."Эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на смягчение ограничений в Кировске и Апатитах. С 16 января открываем их на въезд", — написал Чибис.В конце прошлого года власти Заполярья приняли решение открыть горнолыжные курорты Хибин только для жителей Мурманской области. Для гостей из других регионов, которые к тому моменту уже забронировали места в гостиницах Кировска и Апатитов, находящихся у подножия гор, ввели требование предъявлять справки об отсутствии коронавируса. Прошлогодние меры были связаны с непростой эпидобстановкой. Сейчас ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составляет около 220-235 человек, ситуация остается стабильной.

https://ria.ru/20210108/murmansk-1591435414.html

кировск

мурманская область

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