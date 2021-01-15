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Туризм
https://ria.ru/20210115/murmansk-1593237812.html
Власти Мурманской области открывают Хибины для всех туристов
Власти Мурманской области открывают Хибины для всех туристов
Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:42
2021-01-15T17:42
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новости - туризм
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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, сообщил губернатор Андрей Чибис."Эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на смягчение ограничений в Кировске и Апатитах. С 16 января открываем их на въезд", — написал Чибис.В конце прошлого года власти Заполярья приняли решение открыть горнолыжные курорты Хибин только для жителей Мурманской области. Для гостей из других регионов, которые к тому моменту уже забронировали места в гостиницах Кировска и Апатитов, находящихся у подножия гор, ввели требование предъявлять справки об отсутствии коронавируса. Прошлогодние меры были связаны с непростой эпидобстановкой. Сейчас ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составляет около 220-235 человек, ситуация остается стабильной.
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Власти Мурманской области открывают Хибины для всех туристов

17:42 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области
Участники фестиваля Хибины-бикини-2018 на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 15 янв — РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничения для всех туристов в Кировске и Апатитах, где находятся горнолыжные курорты международного уровня, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на смягчение ограничений в Кировске и Апатитах. С 16 января открываем их на въезд", — написал Чибис.
В конце прошлого года власти Заполярья приняли решение открыть горнолыжные курорты Хибин только для жителей Мурманской области. Для гостей из других регионов, которые к тому моменту уже забронировали места в гостиницах Кировска и Апатитов, находящихся у подножия гор, ввели требование предъявлять справки об отсутствии коронавируса.
Прошлогодние меры были связаны с непростой эпидобстановкой. Сейчас ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составляет около 220-235 человек, ситуация остается стабильной.
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Туризмкуда можно лететьгде отдохнутькуда поехатьтуристыОтдыхКоронавирус в РоссииТуризмНовости - ТуризмХибины (национальный парк)АпатитКировскМурманская область
 
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