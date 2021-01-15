https://ria.ru/20210115/murmansk-1593237369.html

Глава Минвостока назвал Мурманск столицей Севера России

Глава Минвостока назвал Мурманск столицей Севера России

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Мурманск - это такая же столица Севера, как Владивосток - столица... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:22

2021-01-15T17:22

2021-01-15T17:25

гайдаровский форум - 2021

алексей чекунков

андрей чибис

гайдаровский форум

мурманск

мурманская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Мурманск - это такая же столица Севера, как Владивосток - столица Востока.Традиционно за право называться столицей Севера соревнуются Мурманск и Архангельск.В Instagram губернатора Мурманской области Андрея Чибиса размещено видео совещания с Чекунковым, где министру представляют проект "Новый Мурманск".Ранее пресс-служба правительства Мурманской области сообщила, что власти региона в 2021 году приступят к реализации масштабного проекта "Новый Мурманск", который позволит повысить качество городской среды и раскрыть туристический потенциал Заполярья.

мурманск

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, алексей чекунков, андрей чибис, гайдаровский форум, мурманск, мурманская область, общество