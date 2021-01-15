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Глава Минвостока назвал Мурманск столицей Севера России
Глава Минвостока назвал Мурманск столицей Севера России
Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Мурманск - это такая же столица Севера, как Владивосток - столица... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:22
2021-01-15T17:22
2021-01-15T17:25
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Мурманск - это такая же столица Севера, как Владивосток - столица Востока.Традиционно за право называться столицей Севера соревнуются Мурманск и Архангельск.В Instagram губернатора Мурманской области Андрея Чибиса размещено видео совещания с Чекунковым, где министру представляют проект "Новый Мурманск".Ранее пресс-служба правительства Мурманской области сообщила, что власти региона в 2021 году приступят к реализации масштабного проекта "Новый Мурманск", который позволит повысить качество городской среды и раскрыть туристический потенциал Заполярья.
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гайдаровский форум - 2021, алексей чекунков, андрей чибис, гайдаровский форум, мурманск, мурманская область, общество