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Глава Минвостока назвал Мурманск столицей Севера России
Глава Минвостока назвал Мурманск столицей Севера России
Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Мурманск - это такая же столица Севера, как Владивосток - столица... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:22
2021-01-15T17:25
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алексей чекунков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Мурманск - это такая же столица Севера, как Владивосток - столица Востока.Традиционно за право называться столицей Севера соревнуются Мурманск и Архангельск.В Instagram губернатора Мурманской области Андрея Чибиса размещено видео совещания с Чекунковым, где министру представляют проект "Новый Мурманск".Ранее пресс-служба правительства Мурманской области сообщила, что власти региона в 2021 году приступят к реализации масштабного проекта "Новый Мурманск", который позволит повысить качество городской среды и раскрыть туристический потенциал Заполярья.
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РИА Новости
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гайдаровский форум - 2021, алексей чекунков, андрей чибис, гайдаровский форум, мурманск, мурманская область, общество

Глава Минвостока назвал Мурманск столицей Севера России

17:22 15.01.2021 (обновлено: 17:25 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Мурманск - это такая же столица Севера, как Владивосток - столица Востока.
Традиционно за право называться столицей Севера соревнуются Мурманск и Архангельск.
В Instagram губернатора Мурманской области Андрея Чибиса размещено видео совещания с Чекунковым, где министру представляют проект "Новый Мурманск".
"Мурманск по сути является федеральным центром. Да простят меня коллеги, больше некому. Вы такая же столица Севера, как Владивосток - столица Востока. Нечего говорить, это факт. Надо двигаться по этому пути". - сказал Чекунков.
Ранее пресс-служба правительства Мурманской области сообщила, что власти региона в 2021 году приступят к реализации масштабного проекта "Новый Мурманск", который позволит повысить качество городской среды и раскрыть туристический потенциал Заполярья.
 
Гайдаровский форум - 2021Алексей ЧекунковАндрей ЧибисГайдаровский форумМурманскМурманская областьОбщество
 
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