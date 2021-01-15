https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html

На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов

На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов

Морозы до 45 градусов в ночь на субботу ожидаются на севере Амурской области, сообщает Амурский Гидрометцентр в Instagram. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:31

2021-01-15T12:31

2021-01-15T12:31

гидрометцентр

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Морозы до 45 градусов в ночь на субботу ожидаются на севере Амурской области, сообщает Амурский Гидрометцентр в Instagram.Днём в субботу, по прогнозу, на севере региона будет облачно и снежно, столбики термометров опустятся до минус 29-34 градусов по Цельсию.В областном центре Приамурья – Благовещенске – в ночь на субботу температура опустится до минус 31 градуса, днём мороз, как обещают синоптики, ослабеет до 17-19 градусов ниже нуля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/moroz-1593156291.html

амурская область

благовещенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, амурская область, благовещенск, общество