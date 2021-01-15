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На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов
На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов
Морозы до 45 градусов в ночь на субботу ожидаются на севере Амурской области, сообщает Амурский Гидрометцентр в Instagram. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:31
2021-01-15T12:31
2021-01-15T12:31
гидрометцентр
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Морозы до 45 градусов в ночь на субботу ожидаются на севере Амурской области, сообщает Амурский Гидрометцентр в Instagram.Днём в субботу, по прогнозу, на севере региона будет облачно и снежно, столбики термометров опустятся до минус 29-34 градусов по Цельсию.В областном центре Приамурья – Благовещенске – в ночь на субботу температура опустится до минус 31 градуса, днём мороз, как обещают синоптики, ослабеет до 17-19 градусов ниже нуля.
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