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На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов
На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов
Морозы до 45 градусов в ночь на субботу ожидаются на севере Амурской области, сообщает Амурский Гидрометцентр в Instagram. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:31
2021-01-15T12:31
гидрометцентр
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Морозы до 45 градусов в ночь на субботу ожидаются на севере Амурской области, сообщает Амурский Гидрометцентр в Instagram.Днём в субботу, по прогнозу, на севере региона будет облачно и снежно, столбики термометров опустятся до минус 29-34 градусов по Цельсию.В областном центре Приамурья – Благовещенске – в ночь на субботу температура опустится до минус 31 градуса, днём мороз, как обещают синоптики, ослабеет до 17-19 градусов ниже нуля.
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гидрометцентр, амурская область, благовещенск, общество

На севере Амурской области ожидаются морозы до 45 градусов

12:31 15.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз
Женщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв – РИА Новости. Морозы до 45 градусов в ночь на субботу ожидаются на севере Амурской области, сообщает Амурский Гидрометцентр в Instagram.
"Ночью в пониженных местах морозный туман. Ветер переменный 0-5 м/с, с усилением до 10 м/с. Температура ночью минус 33-38 градусов Цельсия, по северным районам при прояснении - минус 40-45 градусов, при облачности местами около минус 30", - говорится в прогнозе синоптиков.
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Роструд напомнил об особом режиме работы в морозы
Днём в субботу, по прогнозу, на севере региона будет облачно и снежно, столбики термометров опустятся до минус 29-34 градусов по Цельсию.
В областном центре Приамурья – Благовещенске – в ночь на субботу температура опустится до минус 31 градуса, днём мороз, как обещают синоптики, ослабеет до 17-19 градусов ниже нуля.
 
ГидрометцентрАмурская областьБлаговещенскОбщество
 
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