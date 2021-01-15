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В Чебоксарах младенец проехал за рулем внедорожника
В Чебоксарах младенец проехал за рулем внедорожника
Младенец, сидя на коленях отца и удерживая руль внедорожника, проехал по Чебоксарам, владельца автомобиля установили по записям камер видеонаблюдения и... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:00
2021-01-15T12:00
2021-01-15T12:01
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Младенец, сидя на коленях отца и удерживая руль внедорожника, проехал по Чебоксарам, владельца автомобиля установили по записям камер видеонаблюдения и оштрафовали, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Чувашии.Видео с малышом, весело крутящим руль автомобиля на оживленной дороге под женский смех, было опубликовано в местных соцсетях. Удерживающий ребенка водитель просит его "не грызть руль".Как рассказали агентству в региональном управлении ГИБДД, супруга водителя, которая снимала видео, выложила его на своей странице в Instagram, после чего люди начали делать репосты. Один из них увидели и сотрудники Госавтоинспекции.Она добавила, что водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) за то, что ребенок находился в машине без удерживающего кресла и впереди на водительском сидении. "Водитель заплатит штраф 3 тысячи рублей", - подчеркнула сотрудница ГИБДД.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/proisshestviya-1585562141.html
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РИА Новости
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чебоксары, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости.
Младенец, сидя на коленях отца и удерживая руль внедорожника, проехал по Чебоксарам
, владельца автомобиля установили по записям камер видеонаблюдения и оштрафовали, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Чувашии.
Видео с малышом, весело крутящим руль автомобиля на оживленной дороге под женский смех, было опубликовано в местных соцсетях. Удерживающий ребенка водитель просит его "не грызть руль".
Как рассказали агентству в региональном управлении ГИБДД, супруга водителя, которая снимала видео, выложила его на своей странице в Instagram, после чего люди начали делать репосты. Один из них увидели и сотрудники Госавтоинспекции.
"По видео установили, что это Московский проспект города Чебоксары. Северо-западный район, где оживленное движение. Вычислили машину по камерам системы "Безопасный город". Посмотрели камеры на этом участке и установили автомобиль и его водителя", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) за то, что ребенок находился в машине без удерживающего кресла и впереди на водительском сидении. "Водитель заплатит штраф 3 тысячи рублей", - подчеркнула сотрудница ГИБДД.