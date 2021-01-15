https://ria.ru/20210115/mladenets-1593165593.html

В Чебоксарах младенец проехал за рулем внедорожника

В Чебоксарах младенец проехал за рулем внедорожника

Младенец, сидя на коленях отца и удерживая руль внедорожника, проехал по Чебоксарам, владельца автомобиля установили по записям камер видеонаблюдения и... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:00

2021-01-15T12:00

2021-01-15T12:01

чебоксары

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148133/34/1481333473_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_ae07137f42f5f1c8eff41f1294fcb9b2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Младенец, сидя на коленях отца и удерживая руль внедорожника, проехал по Чебоксарам, владельца автомобиля установили по записям камер видеонаблюдения и оштрафовали, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Чувашии.Видео с малышом, весело крутящим руль автомобиля на оживленной дороге под женский смех, было опубликовано в местных соцсетях. Удерживающий ребенка водитель просит его "не грызть руль".Как рассказали агентству в региональном управлении ГИБДД, супруга водителя, которая снимала видео, выложила его на своей странице в Instagram, после чего люди начали делать репосты. Один из них увидели и сотрудники Госавтоинспекции.Она добавила, что водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) за то, что ребенок находился в машине без удерживающего кресла и впереди на водительском сидении. "Водитель заплатит штраф 3 тысячи рублей", - подчеркнула сотрудница ГИБДД.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/proisshestviya-1585562141.html

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чебоксары, происшествия