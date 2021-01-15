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Биография Элеоноры Митрофановой
Биография Элеоноры Митрофановой
Элеонора Валентиновна Митрофанова родилась 11 июня 1953 года в Волгограде. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:43
2021-01-15T15:43
элеонора митрофанова
мгимо
болгария
справки
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Элеонора Валентиновна Митрофанова родилась 11 июня 1953 года в Волгограде.В 1975 году окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности "экономист-международник". Доктор экономических наук. Доктор экономики и менеджмента.С 1976 по 1991 год работала на различных должностях в Научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте морского транспорта "Союзморвнешпроект".В 1991-1993 годах – генеральный директор юридической фирмы "ЭКОЛЕКС" (Москва).С 1993 по 1995 год была депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва, членом фракции ЛДПР, членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.В 1996-2001 годах – аудитор, член Коллегии Счетной палаты РФ.С января 2001 года по май 2003 года была заместителем генерального директора ЮНЕСКО по администрации.С мая 2003 года по август 2004 года работала первым заместителем министра иностранных дел РФ.С августа 2004 года по сентябрь 2008 года – руководитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел РФ.В 2009-2016 годах была Постоянным представителем России при ЮНЕСКО. В 2010-2011 годах занимала пост председателя исполнительного совета ЮНЕСКО, с июня 2011 по июль 2012 была председателем 36-й сессии комитета Всемирного наследия организации. Митрофанова была первым представителем России в этих должностях.С 2016 года была послом по особым поручениям МИД России. 19 декабря 2017 года была назначена руководителем Россотрудничества. 25 июня 2020 года освобождена от этой должности.15 января 2021 года президент России Владимир Путин назначил Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии. Элеонора Митрофанова – Чрезвычайный и полномочный посол (2010). Автор научных работ в области международных транспортных связей; действительный член (академик) Международной Академии менеджмента (Москва).Митрофанова награждена орденом Дружбы (2003), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), орденом Почета (2013), орденом "Дуслык" (2017). Общая сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5,9 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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элеонора митрофанова, мгимо, болгария, справки

Биография Элеоноры Митрофановой

15:43 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова
Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Элеонора Валентиновна Митрофанова родилась 11 июня 1953 года в Волгограде.
В 1975 году окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности "экономист-международник". Доктор экономических наук. Доктор экономики и менеджмента.
С 1976 по 1991 год работала на различных должностях в Научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте морского транспорта "Союзморвнешпроект".
В 1991-1993 годах – генеральный директор юридической фирмы "ЭКОЛЕКС" (Москва).
С 1993 по 1995 год была депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва, членом фракции ЛДПР, членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.
В 1996-2001 годах – аудитор, член Коллегии Счетной палаты РФ.
С января 2001 года по май 2003 года была заместителем генерального директора ЮНЕСКО по администрации.
С мая 2003 года по август 2004 года работала первым заместителем министра иностранных дел РФ.
С августа 2004 года по сентябрь 2008 года – руководитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел РФ.
В 2009-2016 годах была Постоянным представителем России при ЮНЕСКО. В 2010-2011 годах занимала пост председателя исполнительного совета ЮНЕСКО, с июня 2011 по июль 2012 была председателем 36-й сессии комитета Всемирного наследия организации. Митрофанова была первым представителем России в этих должностях.
С 2016 года была послом по особым поручениям МИД России.
19 декабря 2017 года была назначена руководителем Россотрудничества.
25 июня 2020 года освобождена от этой должности.
15 января 2021 года президент России Владимир Путин назначил Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии.
Элеонора Митрофанова – Чрезвычайный и полномочный посол (2010).
Автор научных работ в области международных транспортных связей; действительный член (академик) Международной Академии менеджмента (Москва).
Митрофанова награждена орденом Дружбы (2003), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), орденом Почета (2013), орденом "Дуслык" (2017).
Общая сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Элеонора МитрофановаМГИМОБолгарияСправки
 
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