https://ria.ru/20210115/mishustin-1593134129.html

Премьер-министр надежды: год Мишустина в должности главы правительства

Премьер-министр надежды: год Мишустина в должности главы правительства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за год работы в непростой период коронавирусной пандемии показал себя неплохим управленцем, добился доверия у... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:08

2021-01-15T09:08

2021-01-15T09:08

максим решетников

владимир слатинов

михаил мишустин

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за год работы в непростой период коронавирусной пандемии показал себя неплохим управленцем, добился доверия у населения, однако пока премьеру не удалось в полной мере решить вопрос с ростом цен и стимулировать экономические процессы, считают опрошенные РИА Новости политологи.По мнению экспертов, дальнейшая политическая судьба Мишустина будет зависеть от эффективности выполнения этих экономических задач, роста доходов населения и результатов думских выборов; не исключено также, что премьер может стать преемником президента РФ Владимира Путина.Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января 2020 года объявил, что уходит в отставку. 16 января по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства.Премьер-министр надеждыГлавной целью Мишустина при его назначении на пост премьера было преодоление экономического кризиса, но в связи с коронавирусной пандемией повестка резко изменилась. Несмотря на это, ему удалось справиться со многими вызовами и стать "премьер-министром надежды", считают политологи.Несмотря на то что Мишустин смог удержать экономику РФ от падения в пандемию, ему не удалось в полной мере стимулировать экономические процессы и остановить рост цен, отметил в свою очередь доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.При этом эксперт добавил, что правительство Мишустина более технократично, чем команда прошлого премьера Дмитрия Медведева. "Главной задачей для правительства Мишустина было переложить более четко, более понятно национальные цели на язык федеральных проектов и программ. С учетом корректировки этих национальных целей из-за COVID. Как мне кажется, с этой задачей правительство Мишутина справилось", - сказал он.Важная заслуга премьер-министра в том, что он "добился доверия населения", считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. По его мнению, люди видят, что он хороший управленец и "адекватен в поставленных задачах".Политическое будущее МишустинаПо мнению экспертов, Мишустин за этот год работы премьером смог добиться статуса политического тяжеловеса и вполне может оказаться преемником президента РФ Владимира Путина, хотя однозначно прогнозировать его политическое будущее сложно."Он вполне может быть преемником президента, если справится с пандемией и экономической стагнацией, грозящей перейти в кризис, и если обеспечит экономический рост. На сегодня он самый электорабельный", - сказал Калачев.Кроме того, эксперт допустил, что председатель правительства может войти в список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Но, несмотря на все успехи Мишустина в должности премьера и на обширные политические перспективы, сегодня у него сформирован имидж "тактика, а не стратега", уверен Калачев. По мнению эксперта, председатель правительства воспринимается в большей степени как человек, "занимающийся текучкой", но "не развивающийся как стратег". От преодоления этого образа во многом зависит политическая судьба премьера, полагает он.Слатинов также предположил, что Мишустин, может рассматриваться как возможный кандидат в президенты страны в 2024 году.По его мнению, Мишустин подчеркивает, что он "премьер не политический, а технократический". Но, тем не менее, его положение в системе власти превращает его в политическую фигуру, а его политические перспективы будут в значительной степени зависеть от того, насколько он справится с "выданным ему техническим заданием".Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что глава российского правительства пока не претендует на то, чтобы стать преемником Путина. По его оценке, политические перспективы Мишустина будут во многом зависеть от парламентских выборов этого года."Многое будет зависеть от того, как пройдет премьерство Мишустина, потому что у нас в этом году выборы в Госдуму. Сейчас Госдума получает серьезные полномочия с точки зрения формирования кабмина, работы с кабмином, поэтому для Мишустина крайне важно правильно провести эту избирательную кампанию. С этой точки зрения можно сказать, что это его проверка на политическую зрелость", - полагает Абзалов.Преодоление последствий пандемииОсновная задача, которая стоит перед Мишустиным в 2021 году - преодоление последствий пандемии, обеспечение роста доходов граждан и поддержка бизнеса, для чего Мишустину "необходимо активно социально-ориентированно отработать", считает Абзалов.Для закрепления своих политических позиций премьеру нужно будет предъявить "реальные подтверждения" того, что в стране решена проблема роста цен, сказал Калачев. На сегодняшний день, по его оценке, этот вопрос остаётся открытым. В наступившем году Мишустин с этой целью может продолжить кадровые перестановки в правительстве, полагает эксперт. Так, под ударом находится глава Минэкономразвития Максим Решетников, считает он.Слатинов выразил уверенность, что будущее Мишустина в политике зависит от того, насколько ему удастся обеспечить экономический рост и рост доходов граждан в пандемию.

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https://ria.ru/20210115/otstavka-1593129565.html

https://ria.ru/20210114/mishustin-1592996075.html

https://ria.ru/20210113/pozdravlenie-1592889693.html

https://realty.ria.ru/20210114/premiya-1592999153.html

https://ria.ru/20201201/pandemiya-1587124552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, владимир слатинов, михаил мишустин, госдума рф, единая россия, политика