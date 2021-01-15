Премьер-министр надежды: год Мишустина в должности главы правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за год работы в непростой период коронавирусной пандемии показал себя неплохим управленцем, добился доверия у населения, однако пока премьеру не удалось в полной мере решить вопрос с ростом цен и стимулировать экономические процессы, считают опрошенные РИА Новости политологи.
По мнению экспертов, дальнейшая политическая судьба Мишустина будет зависеть от эффективности выполнения этих экономических задач, роста доходов населения и результатов думских выборов; не исключено также, что премьер может стать преемником президента РФ Владимира Путина.
Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января 2020 года объявил, что уходит в отставку. 16 января по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства.
Премьер-министр надежды
Главной целью Мишустина при его назначении на пост премьера было преодоление экономического кризиса, но в связи с коронавирусной пандемией повестка резко изменилась. Несмотря на это, ему удалось справиться со многими вызовами и стать "премьер-министром надежды", считают политологи.
"Мишустину удалось восстановить и отладить основные цепочки принятия решений в федеральных ведомствах исполнительной власти таким образом, чтобы решать две задачи. Первая – сделать ковидный кризис управляемым, что было крайне важно в условиях локдауна в соседних европейских странах. И второе – параллельно решать проблемы выхода из экономического кризиса, причем не за счет тушения кризисного пожара денежными потоками, а за счет качественной перестройки структуры российской экономики", - заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Несмотря на то что Мишустин смог удержать экономику РФ от падения в пандемию, ему не удалось в полной мере стимулировать экономические процессы и остановить рост цен, отметил в свою очередь доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
"Мы понимаем, что в ходе COVID-кризиса была оказана поддержка семьям с детьми, бизнесу. Но если сопоставлять эти масштабы поддержки с другими странами, в том числе развитыми, и указать, что у России есть достаточно приличные резервы, мне кажется, что эта поддержка должна была бы быть более весомой, и последующая экономическая политика в 2021-22 годах должна быть более стимулирующей", - сказал Слатинов.
При этом эксперт добавил, что правительство Мишустина более технократично, чем команда прошлого премьера Дмитрия Медведева. "Главной задачей для правительства Мишустина было переложить более четко, более понятно национальные цели на язык федеральных проектов и программ. С учетом корректировки этих национальных целей из-за COVID. Как мне кажется, с этой задачей правительство Мишутина справилось", - сказал он.
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Важная заслуга премьер-министра в том, что он "добился доверия населения", считает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. По его мнению, люди видят, что он хороший управленец и "адекватен в поставленных задачах".
"Я думаю, что главное достижение Мишустина в том, что через год после назначения он по-прежнему остается премьер-министром надежды, остается человеком, с которым связаны надежды населения. Я думаю, что у него большой кредит доверия. Это самое главное… Причем есть доверие и от президента, и от населения", - сказал Калачев, отметив, что теперь самым сложным для Мишустина будет второй год работы, поскольку на этапе восстановления после пандемии "настроения населения могут меняться".
Политическое будущее Мишустина
По мнению экспертов, Мишустин за этот год работы премьером смог добиться статуса политического тяжеловеса и вполне может оказаться преемником президента РФ Владимира Путина, хотя однозначно прогнозировать его политическое будущее сложно.
"Он вполне может быть преемником президента, если справится с пандемией и экономической стагнацией, грозящей перейти в кризис, и если обеспечит экономический рост. На сегодня он самый электорабельный", - сказал Калачев.
Кроме того, эксперт допустил, что председатель правительства может войти в список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Но, несмотря на все успехи Мишустина в должности премьера и на обширные политические перспективы, сегодня у него сформирован имидж "тактика, а не стратега", уверен Калачев. По мнению эксперта, председатель правительства воспринимается в большей степени как человек, "занимающийся текучкой", но "не развивающийся как стратег". От преодоления этого образа во многом зависит политическая судьба премьера, полагает он.
Слатинов также предположил, что Мишустин, может рассматриваться как возможный кандидат в президенты страны в 2024 году.
По его мнению, Мишустин подчеркивает, что он "премьер не политический, а технократический". Но, тем не менее, его положение в системе власти превращает его в политическую фигуру, а его политические перспективы будут в значительной степени зависеть от того, насколько он справится с "выданным ему техническим заданием".
"В 2021 году, дай бог, пройдет острая фаза, связанная с COVID-кризисом, мы будем гораздо более требовательными к экономическим показателям страны с точки зрения экономического роста доходов и других параметров, которые характеризуют достижение национальных целей. От этого и зависит политическая судьба Мишустина", - заключил Слатинов.
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что глава российского правительства пока не претендует на то, чтобы стать преемником Путина. По его оценке, политические перспективы Мишустина будут во многом зависеть от парламентских выборов этого года.
"Многое будет зависеть от того, как пройдет премьерство Мишустина, потому что у нас в этом году выборы в Госдуму. Сейчас Госдума получает серьезные полномочия с точки зрения формирования кабмина, работы с кабмином, поэтому для Мишустина крайне важно правильно провести эту избирательную кампанию. С этой точки зрения можно сказать, что это его проверка на политическую зрелость", - полагает Абзалов.
Преодоление последствий пандемии
Основная задача, которая стоит перед Мишустиным в 2021 году - преодоление последствий пандемии, обеспечение роста доходов граждан и поддержка бизнеса, для чего Мишустину "необходимо активно социально-ориентированно отработать", считает Абзалов.
Для закрепления своих политических позиций премьеру нужно будет предъявить "реальные подтверждения" того, что в стране решена проблема роста цен, сказал Калачев. На сегодняшний день, по его оценке, этот вопрос остаётся открытым. В наступившем году Мишустин с этой целью может продолжить кадровые перестановки в правительстве, полагает эксперт. Так, под ударом находится глава Минэкономразвития Максим Решетников, считает он.
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"Если говорить о том, что не удалось, - не удалось, как мне кажется, найти те доминанты или истории успеха, которые показали бы, что правительство действительно стало более эффективным, что эффективность и качество госуправления у нас растет. Пока важно, что ничего не испортил. А вот кейсов, которые подтверждали бы успехи, пока не хватает", - заключил Калачев.
Слатинов выразил уверенность, что будущее Мишустина в политике зависит от того, насколько ему удастся обеспечить экономический рост и рост доходов граждан в пандемию.
"Помимо возобновления экономического роста, роста доходов огромное значение имеет то, что будет происходить с медициной. К этому будет приковано очень большое внимание. Успешность Михаила Мишустина и его политические перспективы в значительной степени будут связаны с тем, насколько правительство будет с этими задачами справляться", - добавил Слатинов.